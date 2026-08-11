Acun Ilıcalı aradığını Türkiye\'de buldu! Milli kaleci İngiltere yolcusu

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Hull City, geleceğe yönelik dikkat çeken bir hamle yaptı. İngiliz ekibi, Kayserispor'un 17 yaşındaki kalecisi Deniz Eren Dönmezer'in transferi konusunda sarı-kırmızılı kulüple prensip anlaşmasına vardı.

BONSERVİSİ 1 MİLYON EURO

İki kulüp arasındaki görüşmelerde transferin mali şartları konusunda da uzlaşma sağlandı. Hull City'nin genç file bekçisi için Kayserispor'a 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

İNGİLTERE'YE GİDECEK

Deniz Eren Dönmezer'in vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından İngiltere'ye gitmesi bekleniyor. 17 yaşındaki kaleci, çalışma iznini alması ve sağlık kontrollerinden sorunsuz geçmesi durumunda Hull City ile resmi sözleşme imzalayacak.

GENÇ YAŞINA RAĞMEN 27 MAÇ

Deniz Eren Dönmezer, kariyerinde Adana Demirspor formasıyla 24 karşılaşmada görev yaptı. Genç kaleci, Kayserispor'da ise 3 kez sahaya çıktı.