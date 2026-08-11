Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül

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Türkiye Basın Federasyonu tarafından 11.'si düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı törende ‘Yılın İnternet Haber Sitesi’ ödülünün sahibi Haberler.com oldu. Kıymetli ödül, Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur ve Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur’a takdim edildi.

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından düzenlenen “Anadolu Medya Ödülleri” 11. kez sahiplerini buldu.

Anadolu medyasının gücünü ve emeğini görünür kılmak, yerel ve ulusal basında başarılı çalışmalara imza atan medya mensuplarını onurlandırmak amacıyla düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri; basın mensupları, sivil toplum kuruluşları, akademisyen, siyasetçi ve sanatçıları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya getirdi.

CEVDET YILMAZ DA TÖRENE KATILDI

Geleneksel hale gelen ödül töreninde; gazete, televizyon, radyo ve dijital yayıncılık alanlarında fark yaratan gazeteciler ile medya kuruluşlarının başarıları taçlandırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen törende, ödüle layık görülen kurum ve kişilere plaketleri takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül

“BASIN TOPLUMUN VE HAYATIN AYNASIDIR”

Törende konuşma yapan Cevdet Yılmaz, "Gazetecilik doğru bilgiyi ve gerçek haberi sorumlu, adil ve hakkaniyetli bir anlayışla halka, millete aktarma çabasıdır. Toplumun ve hayatın aynası olan basın, insanımızın sesini ve ülkemizin müşterek hafızasını taşıyan temel mecralardan biridir. Meslek etiği ve bağımsızlık ilkesi çerçevesinde alın ve fikir teri döken her medya mensubu halkın doğru ve güvenilir habere erişiminin teminatıdır. Gerçeklerin halı altına süpürüldüğü bir medya düzeninde hakikatin, demokrasinin, milli iradenin ve vicdanın sesi kısılır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül

‘YILIN İNTERNET HABER SİTESİ’ ÖDÜLÜ HABERLER.COM’UN

Görkemli törende Haberler.com, ‘Yılın İnternet Haber Sitesi’ ödülünün sahibi oldu. Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur ve Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ödülü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın elinden aldı.

“YILLARDIR SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ HABERCİLİK ANLAYIŞIMIZIN TAKDİR EDİLMESİ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, “Bu anlamlı ödüle layık görülmek, yıllardır sürdürdüğümüz doğru, hızlı ve tarafsız habercilik anlayışımızın takdir edilmesi açısından bizim için çok kıymetli. Bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve her gün bizi takip ederek güvenini gösteren okurlarımıza teşekkür ediyorum. Anadolu Medya Ödülleri’ni düzenleyen ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, bu ödülü Haberler.com ailesine armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BU ÖDÜL GECE GÜNDÜZ EMEK VEREN TÜM EKİP ARKADAŞLARIMIZIN ORTAK BAŞARISIDIR”

Haberler.com olarak hızdan ödün vermeden doğruluğu ve gazetecilik ilkelerini her zaman ön planda tutmaya çalıştıklarını belirten Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, “Layık görüldüğümüz ‘Yılın İnternet Haber Sitesi’ ödülü, bu anlayışla gece gündüz emek veren tüm ekip arkadaşlarımızın ortak başarısıdır. Bizi bu değerli ödüle layık gören Anadolu Medya Ödülleri’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül

SİNAN BURHAN KÜRSÜDE BASIN MENSUPLARININ TALEBİNİ İLETTİ

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, törende yaptığı konuşmada basın mensuplarının pasaport talebini yineledi. Yeşil pasaport konusunda çok fazla talep bulunduğunun farkında olduklarını belirten Burhan, gri pasaport olarak da adlandırılan görev pasaportunun kapsamının genişletilmesini talep ederek, ilk etapta basın mensuplarının eş ve çocuklarının da bu haktan yararlanmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül

İşte tüm ödül kategorileri ve kazananlar:

  • Yılın Kanalı - TRT Kürdi
  • Yılın Ankara Temsilcisi - Mustafa Pala, Ülke TV
  • Yılın Fikir Adamı - Sadık Albayrak
  • Yılın Diplomasi Muhabiri - Yunus Paksoy, CNNTÜRK
  • Yılın Kültür Kanalı - TVNET
  • Yılın Moderatörü - Cem Açıkgöz, Bengü Türk TV
  • Yılın Ekonomi Kanalı - Blomberg TV
  • Yılın Gazete Genel Yayın Yönetmeni - Özay Şendir, Milliyet Gazetesi
  • Yılın TV Yöneticisi - Deniz Gürel, Tv100
  • Yılın Yayın Koordinatörü - Yeliz Tercanlı, Beyaz TV
  • Yılın Köşe Yazarı - Akif Bülbül, Türkiye Gazetesi
  • Yılın Vefa Ödülü – Gazzete, Filistinli ve Türk Gazeteciler
  • Yılın Dizisi - Uzak Şehir, Kanal D
  • Yılın Savunma Dergisi - SAVTEK, Yusuf Alabarda
  • Yılın Muhabiri - Osman Terkan, NTV
  • Yılın Yerel TV Genel Yayın Yönetmeni - Funda Altaş Şimşit, Altaş TV
  • Yılın Programı - MasterChef Türkiye, TV 8
  • Yılın Dijital İçerik Üreticisi - Cansu Canan Özgen
  • Yılın İnternet Haber Sitesi - Haberler.com
  • Yılın Yorumcusu - Melik Yiğitel, Türk Medya Ankara Temsilcisi
  • Yılın Yerel Radyosu - Keskin FM
  • Yılın Yerel TV Ana Haber Spikeri - Bilgehan Atay, Kanal 3
  • Yılın Yerel Gazetesi - Halıkent Gazetesi, Türk Basınının Nene Hatunu Esma Erdem Anısına
  • Yılın Ekonomi Yazarı - Faruk Erdem, Sabah Gazetesi
  • Yılın Genel Yayın Yönetmeni - Abdulhalik Çimen, A Haber
  • Yılın Haber Spikeri - Fatih Çimen, TRT Haber

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cengiz Ekrem Teymur, Bedia Teymur, Türkiye, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • tuncay.brn tuncay.brn:
    bende aksama kadar akp goklere cikarsam banada odul verirler ::)) 0 0 Yanıtla
  • Fatih SARIOĞLU Fatih SARIOĞLU:
    son dakika sana bişey yok mu bre 0 0 Yanıtla
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