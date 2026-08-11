Bu iş bitti! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti - Son Dakika
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Bu iş bitti! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bu iş bitti! İşte Fenerbahçe\'nin yeni forveti
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Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcü için Napoli'ye 6 milyon euroyu aşan yeni bir resmi teklif sunduğu ve tarafların anlaşmaya giderek yaklaştığı öne sürüldü.

Santrfor transferini sonuçlandırmak isteyen Fenerbahçe, Romelu Lukaku için Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki golcü için İtalyan ekibine yeni bir resmi teklif gönderdi.

6 MİLYON EUROYU AŞTI

Fenerbahçe'nin son teklifinin 6 milyon euroyu aştığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin daha önce Lukaku ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı ifade edilmişti.

Belçikalı futbolcunun da Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı belirtilirken, sürecin tamamlanması için Napoli ile bonservis konusunda anlaşma sağlanması bekleniyor.

Bu iş bitti! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

ANLAŞMA GİDEREK YAKLAŞIYOR

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Fenerbahçe ile Napoli'nin anlaşmaya giderek yaklaştığı aktarıldı. Sarı-lacivertliler, Napoli ile bonservis pazarlığını sonuçlandırması halinde Lukaku transferinde önemli bir engeli daha aşmış olacak.

GEÇEN SEZON 7 MAÇTA OYNADI

Sakatlıklarla mücadele eden Romelu Lukaku, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 7 karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol kaydetti.

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Son Dakika Spor Bu iş bitti! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Berk Man Berk Man:
    Guirassy beklerken 2 tane 30 yaş üstü forvet geldi, ki bu adam 2 yıldır forma yüzü görmüyor .... 4 0 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    anlaşma yok fb yeni forveti diyorsunuz birskın artık algı yapmayı adam gibi görüşme yapılıyor deyın işiniz yalan dolan 3 0 Yanıtla
  • Tahsin Koldemir Tahsin Koldemir:
    Bu seneki süper transferlerden sonra lukaku gelecekse buna uçağın en yüksekten hızla yere çakılması denir. 3 0 Yanıtla
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