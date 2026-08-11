Bu iş bitti! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcü için Napoli'ye 6 milyon euroyu aşan yeni bir resmi teklif sunduğu ve tarafların anlaşmaya giderek yaklaştığı öne sürüldü.
Santrfor transferini sonuçlandırmak isteyen Fenerbahçe, Romelu Lukaku için Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki golcü için İtalyan ekibine yeni bir resmi teklif gönderdi.
6 MİLYON EUROYU AŞTI
Fenerbahçe'nin son teklifinin 6 milyon euroyu aştığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin daha önce Lukaku ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı ifade edilmişti.
Belçikalı futbolcunun da Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı belirtilirken, sürecin tamamlanması için Napoli ile bonservis konusunda anlaşma sağlanması bekleniyor.
ANLAŞMA GİDEREK YAKLAŞIYOR
Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Fenerbahçe ile Napoli'nin anlaşmaya giderek yaklaştığı aktarıldı. Sarı-lacivertliler, Napoli ile bonservis pazarlığını sonuçlandırması halinde Lukaku transferinde önemli bir engeli daha aşmış olacak.
GEÇEN SEZON 7 MAÇTA OYNADI
Sakatlıklarla mücadele eden Romelu Lukaku, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 7 karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol kaydetti.
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