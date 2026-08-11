İran'dan ABD'ye 6 şart! Trump'tan yanıt gecikmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

İran'dan ABD'ye 6 şart! Trump'tan yanıt gecikmedi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ve Umman'ın, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan geçişi yönetecek yeni bir düzenleme konusundaki görüşmelerin 'olumlu' geçtiği ve ileri aşamada olduğuna dair açıklamaları, gemi trafiğinin yeniden başlaması umutlarını artırdı. Tahran yönetimi, boğazın açılması için ABD'ye 6 şart koşarken, bunlardan en dikkat çekeni ise ABD'den "savaş tazminatı" talebi oldu. ABD Başkanı Trump ise İran'ın bu talebine karşılık kendisinin de Tahran'dan tazminat istediğini bildirdi.

İran ve Umman'ın, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan geçişi yönetecek yeni bir düzenleme konusundaki görüşmelerin 'olumlu' geçtiği ve ileri aşamada olduğuna dair açıklamaları, gemi trafiğinin yeniden başlaması umutlarını artırdı.

HÜRMÜZ'ÜN AÇILMASI İÇİN ABD'YE 6 ŞART

Son günlerde görüşmeler, İran ve Umman'ın ortak sorumluluğunda, boğazdaki olası bir yeni güzergah üzerinde yoğunlaştı. Ancak iyimserliğin artmasıyla birlikte İran, hayati önem taşıyan su yolunun yeniden açılmasından önce ABD'nin karşılaması gerektiğini söylediği bir dizi talebi kamuoyuna açıkladı. 

İran'dan ABD'ye 6 şart! Trump'tan yanıt gecikmedi

ABD, TALEPLERİ KARŞILAR MI?

Bu taleplerin çoğu, İran ve ABD arasında 17 Haziran'da imzalanan Mutabakat Zaptı'nın bazı bölümlerinin çok ötesine geçerken, bazıları da talepleri tekrarlıyor ve bunları boğazın yeniden açılmasıyla ilişkilendiriyor. Peki bu koşullar neler ve ABD bunları karşılayabilir mi? 

İran devlet televizyonu IRIB'in yayınladığı bir açıklamada, eski İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ve şu an dini lider Mücteba Hamaney'in danışmanı olan Muhammed Bakır Zülkadir, ABD'nin davranışlarını "düzeltmesi" ve bir dizi talebi karşılaması gerektiği konusunda uyardı. 

İran'dan ABD'ye 6 şart! Trump'tan yanıt gecikmedi

Açıklamada, "davranış düzeltmesi" ile şunların kastedildiği belirtildi:

1. İran'ı hiçbir şekilde tehdit etmeyin ve bu milletin kutsal değerlerine hakaret etmeyin.

İran ABD'nin ülkeyi tehdit etmeyi bırakması ve bu tür tehditlerin tekrarlanmayacağına dair güvence vermesi gerektiğini söylüyor. Bu büyük ölçüde siyasi ve güvenlik talebi. Ateşkesler örtük olarak her iki taraftan da itidal varsayarken, gelecekteki tehditlere karşı güvencelerin kamuoyu önünde talep edilmesi, daha önce bildirilen geçici anlaşmanın şartlarında açıkça yer alan bir koşuldan ziyade, daha geniş bir stratejik koşul gibi görünüyor.

2. İran ve müttefiklerine karşı Lübnan, Filistin, Yemen ve Irak'taki savaş ve saldırganlığa daimi olarak son verin.

İran askeri harekatın sadece kendisine karşı değil, Lübnan, Filistin, Yemen ve Irak'taki müttefik ve ortak gruplarına karşı da durdurulması konusunda ısrar ediyor. Haziran ayındaki mutabakat zaptında "Lübnan dahil tüm cepheler" ifadesi kullanılmıştı; bu da diğer ülkeleri belirterek daha geniş bölgesel güvenlik garantileri arayışını ifade ediyor.

3. Deniz ablukasını kaldırın ve kuvvetlerinizi (deniz ve hava) İran çevresinden çekin.

Haziran ayında imzalanan ABD-İran mutabakat zaptına göre, ABD'nin 30 gün içinde abluka uygulamasını sona erdirmesi gerekiyordu, ancak bu durum boğazın yeniden açılmasıyla doğrudan bağlantılı değildi.

İran'dan ABD'ye 6 şart! Trump'tan yanıt gecikmedi
4. İki saldırgan savaşta İran'a verilen zararın tazminatını ödeyin.

Bu, 2025'teki 12 günlük savaşın yanı sıra en son savaşı da kapsıyor. Haziran ayındaki mutabakat zaptından sonra nihai anlaşmanın bir parçası olarak tazminat mekanizmalarının görüşülmesi bekleniyordu. Ancak Tahran şimdi tazminatı doğrudan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına bağlıyor.

5. İran ulusuna karşı uygulanan "zalim ve yasadışı" yaptırımları kaldırın.

Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin bir zaman çizelgesinin, nihai bir çözüme yönelik müzakerelerin bir parçası olması zaten bekleniyordu. Dolayısıyla İran burada tamamen yeni bir konu ortaya atmıyor. Yeni olan şey, yaptırımların kaldırılmasının açıkça boğazın yeniden açılmasıyla bağlantılı olması gerektiği konusundaki ısrarı.

6. İran halkının dondurulmuş ve çalınmış varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakın.

Bu talep de yeni değil. Bloke edilmiş veya dondurulmuş yurtdışı varlıkların serbest bırakılması daha önce de tartışılmıştı. Bu altı şart, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabilmesi için yerine getirilmesi gerektiğini söylediği şartları genişletiyor.

BBC Ortadoğu analisti Sebastian Usher bunun, İran'ın tutumunun sertleştiğini gösterdiğini söylüyor: "Bunlar, Mutabakat Zaptı çerçeve anlaşmasının bir parçası olarak var olan şartlar... ancak zamanlaması ve mekanizması çok farklı görünüyor." Usher'a göre, Tahran Hürmüz Boğazı'nın "esas olarak hala kapalı olması" nedeniyle daha güçlü bir konumda olduğunu düşünebilir.

Ancak, Amerikan dış politika düşünce kuruluşu Quincy Institute'ten Trita Parsi, BBC Dünya Servisi'ne verdiği demeçte, İranlıların bu pozisyonların abartılı olduğunu kendilerinin de bildiğine ve muhtemelen geri adım atacaklarını belirtiyor."Kamuoyunda dile getirilenler, müzakere masasında her zaman aynı şekilde yansıtılmıyor" diyor. 

Bunun, süreci uzatmaya yönelik bir müzakere taktiği de olabileceği de değerlendiriliyor. Rejimin sertlik yanlısı unsurlarının birçoğunun, İran'ın haziran ayında mutabakat zaptını çok hızlı bir şekilde kabul ettiğine inanılıyor. Ancak anlaşma imzalandıktan sadece birkaç gün sonra bozuldu ve karşılıklı saldırılar yeniden başladı.

MÜZAKERELER DAHA UZUN SÜRSEYDİ SALDIRI EMRİ GECİKİR MİYDİ?

İran'da bazı kişiler, müzakereler daha uzun sürseydi -bu da petrol fiyatlarını daha da yükseltip küresel ekonomiye daha fazla zarar verseydi- Başkan Trump'ın İran hedeflerine yönelik saldırı emrini bu kadar çabuk vermeyebileceğini savunuyor.

Görünüşe göre İran bu hatayı tekrar yapmak istemiyor. Buna rağmen, Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşmaya varılmasının sadece birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini öngörüyor. Gemi bekleyenler veya petrol fiyatlarını takip edenler Parsi'nin öngörülerinde haklı çıkmasını umuyorlar.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

TRUMP'TAN "TAZMİNAT" TEPKİSİ

İran'ın şartlarını duyan ABD Başkanı Donald Trump ise bu şartlardan özellikle "Sacaş tazminatı" talebine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Trump, tazminat konusunun daha önceki hiçbir görüşmelerinde geçmediğini savunarak, bunun "ilginç bir fikir" olduğunu ve kendisinin de artık İran'dan tazminat talep edeceğini söyledi.

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İran İslam Cumhuriyeti temsilcilerinin, (kendilerinin nükleer silaha sahip olmalarına asla izin verilmeyeceği gerçeği nedeniyle başlayan) son beş aylık askeri çatışma sırasında uğradıkları zararlar için tazminat talep ettiklerini görüyorum; oysa bu konu daha önceki hiçbir görüşme veya toplantımızda gündeme gelmemişti! Yine de bu ilginç bir fikir; zira ben de artık İran'dan tazminat talep ediyorum. Başta General Süleymani'nin öncülük ettiği eylemlerle —yol kenarına yerleştirilen bombalar ve meşhur oldukları o pek çok çatışma yoluyla— öldürdükleri ve ağır yaraladıkları tüm insanlar (USS Cole saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri ve çatışmalarda ölen binlerce kişi dahil) için karşılık bekliyorum. Ayrıca, son beş ayda öldürülen 52.000 kişiden bahsetmiyorum bile; İran'ın son 50 yılda katlettiği yüz binlerce masum protestocunun ailelerine de tazminat ödenmelidir. Temsilcilerime, bu konuyu gelecekteki tüm müzakerelerin vazgeçilmez bir parçası haline getirmeleri talimatını verdim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

Kaynak: BBC

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Donald Trump, ABD Başkanı, Politika, Tahran, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan ABD'ye 6 şart! Trump'tan yanıt gecikmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Kötü koku şikayeti, korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Ölen kardeşiyle aynı evde yaşamış Kötü koku şikayeti, korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Ölen kardeşiyle aynı evde yaşamış
Konya’da ’isyan’ iddiası şehri karıştırdı: Emniyetten açıklama geldi Konya'da 'isyan' iddiası şehri karıştırdı: Emniyetten açıklama geldi
Tayland’da eski milletvekili, teşkilat başkanını öldürdü: Canlı yayına bağlanıp itiraf etti Tayland'da eski milletvekili, teşkilat başkanını öldürdü: Canlı yayına bağlanıp itiraf etti
Yem makinesine kapılan işçi feci şekilde can verdi Yem makinesine kapılan işçi feci şekilde can verdi
Fenerbahçe’nin Sturm Graz kamp kadrosu açıklandı 3 eksik var Fenerbahçe'nin Sturm Graz kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik var
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu
AKP’den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti AKP'den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti
Utanmazlığın böylesi Hepsi üzerinden çıktı, bir de zabıtadan para istedi Utanmazlığın böylesi! Hepsi üzerinden çıktı, bir de zabıtadan para istedi
Bahçeli ile DEM Parti arasında samimi selamlaşma Bahçeli ile DEM Parti arasında samimi selamlaşma
İsveç’te 9 bin yıllık hamile kadın iskeleti bulundu İsveç'te 9 bin yıllık hamile kadın iskeleti bulundu
Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi
Aleyna Tilki’den şaşırtan çıkış: Sadece çok akıllılar şakalarımı anlayacak Aleyna Tilki’den şaşırtan çıkış: Sadece çok akıllılar şakalarımı anlayacak
Borç kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarına kurşun yağdırdı Borç kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarına kurşun yağdırdı
Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye’ye dönüyor En çok satan modeli üretecek Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor! En çok satan modeli üretecek
Galatasaray ile ilgili şok iddia Krizin nedeni belli oldu Galatasaray ile ilgili şok iddia! Krizin nedeni belli oldu
MHP’li Yıldız, ’af’ tartışmalarına kürsüden son noktayı koydu MHP'li Yıldız, 'af' tartışmalarına kürsüden son noktayı koydu
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle “Terörsüz Türkiye“ yasasını anlattı DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle "Terörsüz Türkiye" yasasını anlattı
Biz onu oyuncu biliyorduk Sahnede ikinci Sibel Can çıktı Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
Juventus’tan Kenan Yıldız için net tavır 100 milyon euro bile yetmeyecek Juventus'tan Kenan Yıldız için net tavır! 100 milyon euro bile yetmeyecek
Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu
Vize dolandırıcılarına operasyon 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı Vize dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı
Akaryakıta çifte zam Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog Babacan’ın sözlerine Ala’dan “bambu ağacı“ yanıtı Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan "bambu ağacı" yanıtı
Devrik lider Esad, Suriye’de idama mahkum edildi Devrik lider Esad, Suriye'de idama mahkum edildi

11:38
Devrik lider Esad, Suriye’de idama mahkum edildi
Devrik lider Esad, Suriye'de idama mahkum edildi
11:34
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya’ya bakın: Kıyafet tercihi olay oldu
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'ya bakın: Kıyafet tercihi olay oldu
11:19
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog Babacan’ın sözlerine Ala’dan “bambu ağacı“ yanıtı
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan "bambu ağacı" yanıtı
11:09
Fenerbahçe’de büyük gün Sturm Graz maçı sonrası açıklanacak
Fenerbahçe'de büyük gün! Sturm Graz maçı sonrası açıklanacak
10:47
Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun 3 yıllık anlaşma sağlandı
Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun! 3 yıllık anlaşma sağlandı
10:31
Özgür Özel’le aynı fikirde değiller Yeni Parti’de büyük fire
Özgür Özel'le aynı fikirde değiller! Yeni Parti'de büyük fire
10:00
11. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleriyle sahiplerini buluyor
11. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle sahiplerini buluyor
09:47
Bakan Gürlek açıkladı: Fenerbahçe otobüsü saldırısında 5 gözaltı kararı
Bakan Gürlek açıkladı: Fenerbahçe otobüsü saldırısında 5 gözaltı kararı
09:37
Müge Anlı’dan Süper Lig ekibinin çağrısına bomba yanıt: Hodri Meydan
Müge Anlı'dan Süper Lig ekibinin çağrısına bomba yanıt: Hodri Meydan
09:32
Akaryakıta çifte zam Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
09:25
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde
09:08
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
09:07
Vize dolandırıcılarına operasyon 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı
Vize dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı
08:45
Mourinho’nun Real Madrid antrenmanını görenler “Yazıklar olsun“ diyor
Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler "Yazıklar olsun" diyor
08:44
Terörsüz Türkiye oylamasının karnesi belli oldu İşte parti parti kabul, ret ve fireler
Terörsüz Türkiye oylamasının karnesi belli oldu! İşte parti parti kabul, ret ve fireler
08:19
Alarmları kurun Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
08:16
Kritik oylamada 8 AK Partili yoktu Listede dikkat çeken isimler var
Kritik oylamada 8 AK Partili yoktu! Listede dikkat çeken isimler var
07:59
Libya’da ortalık karıştı Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi
Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi
07:56
Acun Ilıcalı aradığını Türkiye’de buldu Milli kaleci İngiltere yolcusu
Acun Ilıcalı aradığını Türkiye'de buldu! Milli kaleci İngiltere yolcusu
07:47
Bu iş bitti İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
Bu iş bitti! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
07:42
Sürücüler güne zamla başladı Benzinin litresi bazı illerde 72 lirayı aştı
Sürücüler güne zamla başladı! Benzinin litresi bazı illerde 72 lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 14:22:48. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan ABD'ye 6 şart! Trump'tan yanıt gecikmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.