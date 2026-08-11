Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi! 10 yıllık ilişkide mutlu son
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, evlendi. İlişkileri 10 yıldır süren çiftin birbirlerinden 2 çocuğu bulunuyor. Çift, yüzüklerini gösterdikleri kareyle evliliklerini ilan etti.
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, 10 yıldır devam eden birlikteliklerinde yeni bir adım attı. Çift, evlendiklerini duyurarak uzun süredir devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Ronaldo ve Rodriguez'in birbirlerinden 2 çocuğu bulunuyor.
YÜZÜKLERİNİ GÖSTERDİLER
Çift, evliliklerini yüzüklerinin yer aldığı bir kareyle duyurdu. Paylaşılan fotoğrafta Ronaldo ve Rodriguez'in ellerindeki yüzükler dikkat çekti. Ronaldo, söz konusu kareye “C??G” notunu düştü.
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