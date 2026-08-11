Diyarbakır’da dikkat çeken pankart: Erdoğan’a Kürtçe teşekkür ettiler

AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmasının ardından Diyarbakır’a dikkat çeken bir pankart astı. Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki bir üst geçide asılan pankartta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kürtçe teşekkür edilirken, “Reis çok teşekkürler. Barış hayırlı, kardeşlik daim olsun” ifadeleri yer aldı.

AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin mesajını kentin önemli güzergahlarından birine astığı pankartla verdi.

KÜRTÇE PANKARTLA ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda bulunan bir üst geçide asılan pankartta, Kürtçe olarak “Reis çok teşekkürler. Barış hayırlı, kardeşlik daim olsun” ifadelerine yer verildi.

Pankart, TBMM Genel Kurulu’nda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin kabul edilerek yasalaşmasının ardından asıldı.

“DİYARBAKIR İÇİN HUZUR VE GÜVEN ÖNEMLİ

AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkanı Enes Çimen, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel özelliklerinin yanı sıra genç nüfusu, üretim gücü ve bölgedeki konumuyla önemli bir şehir olduğunu belirten Çimen, son 25 yılda kentte ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, sulama, gençlik ve spor ile altyapı alanlarında önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çimen, gelinen noktada Diyarbakır için yatırımlar kadar huzur ve güven ortamının devamlılığının da önem taşıdığını vurguladı.

“HUZUN OLDUĞU YERDE YATIRIM OLUR"

Türkiye’nin terör sorununu tamamen geride bırakmasının ve “Terörsüz Türkiye” hedefinin kalıcı bir sonuca ulaşmasının Diyarbakır’ın geleceği açısından önemli bir fırsat olacağını belirten Çimen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Huzurun olduğu yerde yatırım olur, üretim artar, gençler geleceğe daha umutlu bakar. 'Terörsüz Türkiye' ile Diyarbakır'ın turizm, tarım, sanayi ve ticarette sahip olduğu potansiyelin çok daha iyi değerlendirileceğine inanıyoruz.”

GENÇLERDEN İSTİHDAM VE EĞİTİM VURGUSU

Çimen, gençler olarak kentte bugüne kadar yapılan hizmetleri takdir ettiklerini ancak Diyarbakır’ın halen çözülmesi gereken sorunlarının bulunduğunu da belirtti.

Diyarbakır’ın öncelikleri arasında daha fazla istihdam, gençlere yönelik yeni iş imkanları, daha nitelikli eğitim ve sosyal alanların artırılması gerektiğini kaydeden Çimen, kentte gençlerin geleceğe daha umutlu bakabilmesi için çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

“DİYARBAKIR'IN HAK ETTİĞİ YERE GELMESİNİ İSTİYORUZ"

“Terörsüz Türkiye” hedefinin hayata geçmesiyle Diyarbakır’ın önündeki imkanların daha da artmasını istediklerini belirten Çimen, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte şehrimizin önündeki imkanların daha da artmasını ve Diyarbakır'ın hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. Diyarbakır'ın geleceği için çalışmaya, sorunları dile getirmeye ve çözüm önerileri sunmaya devam edeceğiz.”