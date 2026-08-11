Alarmları kurun! Dusan Vlahovic\'in İstanbul\'a geliş saati belli oldu

Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için görüşmeler yürüttüğü Dusan Vlahovic transferinde sona gelindi. A Spor'un haberine göre Sırp golcünün yarın saat 14.30'da İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

SERDAL ADALI BELGRAD'A UÇUYOR

Transferin son aşamasında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da devreye girdiği öğrenildi. Adalı'nın transferi tamamlamak üzere Belgrad'a uçtuğu belirtildi. Vlahovic'in yarın İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

48 SAATLİK GÖRÜŞMELER SONUÇ VERDİ

Beşiktaş yönetimi, transferi sonuçlandırmak için son 48 saatte yoğun görüşmeler gerçekleştirdi. Sürecin önemli adımlarından biri sportif direktör Eduard Graf'ın Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret oldu.

Başkan Serdal Adalı, Önder Özen ve Eduard Graf'ın dahil olduğu görüşmelerin ardından Vlahovic cephesiyle yürütülen temaslarda önemli mesafe katedildi.

MAAŞ 8 MİLYON EURO, BONUS VE İMZA PARASI ARTTI

Alfredo Pedulla'nın haberine göre Beşiktaş, Dusan Vlahovic'e yaptığı son teklifte bonus ve imza parasını artırdı. Siyah-beyazlıların Sırp golcüye önerdiği yıllık 8 milyon Euro maaş ise değişmedi. Beşiktaş, Vlahovic'e gerekli belgeleri gönderirken transferin tamamlanması için oyuncunun son onayı ve imzası bekleniyordu.

İtalyan basınından Corriere dello Sport da daha önce Beşiktaş ile Vlahovic arasındaki görüşmelerde önemli gelişmeler yaşandığını aktarmıştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Son gelişmeyle birlikte taraflar arasında anlaşma sağlanırken Vlahovic'in 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. 26 yaşındaki golcünün yarın öğle saatlerinde İstanbul'a gelmesiyle birlikte transfer sürecinin resmiyet kazanması bekleniyor.