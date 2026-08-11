Sürücüler güne zamla başladı! Benzinin litresi bazı illerde 72 lirayı aştı - Son Dakika
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Sürücüler güne zamla başladı! Benzinin litresi bazı illerde 72 lirayı aştı

Sürücüler güne zamla başladı! Benzinin litresi bazı illerde 72 lirayı aştı
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ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin petrol fiyatlarını yukarı çekmesinin ardından benzine yeni zam geldi. 2,08 TL'lik artışın eşel mobil sistemi nedeniyle 1,56 TL'si pompaya yansırken, benzinin litre fiyatı bazı illerde 72,53 TL'ye kadar yükseldi.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, yurt içindeki akaryakıt tabelalarını değiştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerdeki 1,06 liralık artışın ardından benzine bir zam daha gelirken, yeni fiyatlar istasyonlardaki pompalara yansıdı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ FİYATLARI YUKARI ÇEKTİ

Küresel enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarındaki gerileme ve yükseliş döngüsünü hızlandırdı. ABD ve İran arasında bir türlü anlaşma sağlanamaması, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve petrol sevkiyatlarındaki ciddi düşüşler, petrol varil fiyatlarını yeniden yukarı yönlü bir seyir içine soktu. Küresel piyasalarda yaşanan bu tedarik endişesi ve jeopolitik riskler, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına doğrudan zam olarak yansıdı.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde benzine yapılan 1,06 liralık zammın ardından, artan maliyetler sebebiyle yeni bir fiyat güncellemesi daha kaçınılmaz hale geldi. 11 Ağustos Salı günü itibarıyla geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 2,08 liralık bir artış yapıldı. Ancak bu süreçte eşel mobil sisteminin devreye girmesiyle birlikte, toplam zam miktarının bir kısmı devlet tarafından karşılanarak vergi ayarlaması yapıldı. Bu sayede 2,08 liralık zammın tamamı yerine 1,56 liralık kısmı doğrudan vatandaşın cebine, yani pompa fiyatlarına yansıtıldı.

YENİ FİYATLAR TABELALARDA YERİNİ ALDI

Gerçekleşen 1,56 liralık pompa zammının ardından gece yarısı itibarıyla akaryakıt istasyonlarında tabelalar bir kez daha güncellendi. Yeni fiyatlandırmayla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 69,77 liraya, Ankara'da 70,89 liraya ve İzmir'de 71,17 liraya yükseldi. Lojistik ve nakliye maliyetlerinin de fiyatlara eklenmesiyle birlikte, doğu illerindeki istasyonlarda benzinin litre fiyatı 72,53 lira seviyelerine kadar ulaştı. 

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Ekonomi, İran, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sürücüler güne zamla başladı! Benzinin litresi bazı illerde 72 lirayı aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    kimse ağlayıp vahlamasin gabar petrolü zamlı olur 4 0 Yanıtla
  • Tuncer Okan Tuncer Okan:
    Demek ki hak ediyorsunuz... 3 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    ohhhhh ohhhhh ohhhhhh 2 0 Yanıtla
  • zombiland82@gmail.com [email protected]:
    Gabarda petrol değil zam bulunmuş demekki zam fışkırıyor sürekli 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sürücüler güne zamla başladı! Benzinin litresi bazı illerde 72 lirayı aştı - Son Dakika
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