Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya kaçırdı! Fenerbahçe taraftarı isyan etti - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya kaçırdı! Fenerbahçe taraftarı isyan etti

Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya kaçırdı! Fenerbahçe taraftarı isyan etti
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk oldu. Mücadelenin 24. dakikasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, önemli fırsattan yararlanamadı. Kaçan pozisyonun ardından Fenerbahçe taraftarı isyan etti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk oldu. Karşılaşmanın 24. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Sturm Graz savunmasının arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Milli futbolcu, yakaladığı önemli pozisyonda kaleciyi geçemedi ve Fenerbahçe öne geçme fırsatından yararlanamadı.

FENERBAHÇE TARAFTARI İSYAN ETTİ

Kerem Aktürkoğlu'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan sonuç çıkaramaması Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti. Sarı-lacivertliler adına önemli bir fırsatın kaçtığı pozisyon kısa sürede çok konuşuldu.

İşte o anlardan kareler;

UEFA Şampiyonlar Ligi, Kerem Aktürkoğlu, Sturm Graz, Fenerbahçe, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya kaçırdı! Fenerbahçe taraftarı isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    kerem ‘e zam yapsın aziz başkan böyle olmaz hakediyor 3 4 Yanıtla
  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    En son ne zaman gol attığını hatırlayan var mı bu adam hala milli takımda oynuyor enteresan 7 0 Yanıtla
  • Galatasaray10 Galatasaray10:
    hafizamda kalan son golü,benfica formasi ile fenere attigi gol 5 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Fenere attığı golle feneri şampiyonlar liginden etti, Benficaya 35 milyon euro kazandırdı. üstüne 30 milyon euro daha ödettirilip fenere satıldı. oskarlık iş yaptı Benfica. 4 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Valla kerem en iyi döneminde Galatasaray taraftarını anladınız mı bide yedek kalınca takımdaki sorunları görün 3 0 Yanıtla
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