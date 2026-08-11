Güle oynaya turladık! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi - Son Dakika
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Güle oynaya turladık! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi

Güle oynaya turladık! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, 2-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Sturm Graz'ı 1-0 yendi ve toplam 3-0'lık üstünlükle adını play-off turuna yazdırdı. Fenerbahçe, gruplara katılabilmek için play-off turunda Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile karşılaşacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Liebenau Stadı'nda oynanan mücadeleyi Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazanarak adını play-off turuna yazdırdı.

Güle oynaya turladık! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada elde ettiği 2-0'lık avantajla Sturm Graz deplasmanına çıktı. Liebenau Stadı'nda oynanan rövanş mücadelesinin ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi.

TALISCA PENALTIDAN AĞLARI HAVALANDIRDI

Mücadelenin 65. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Anderson Talisca, 66. dakikada ağları havalandırarak sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Güle oynaya turladık! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi

FENERBAHÇE PLAY-OFF'TA

Chobani Stadyumu'nda oynanan ilk maçı da 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, iki karşılaşmanın sonunda toplamda 3-0'lık üstünlük sağlayarak adını play-off turuna yazdırdı. Fenerbahçe, gruplara katılabilmek için play-off turunda Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile karşılaşacak.

Güle oynaya turladık! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi

TALISCA YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Fenerbahçe'nin galibiyet golünü atan Anderson Talisca, yeni sezona yaptığı başlangıçla dikkat çekti. 32 yaşındaki oyuncu, sezonun başında sarı-lacivertlilerin çıktığı 4 maçta da gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ettiği maçta 1 gol atan Talisca, 1-1 sona eren Gornik Zabrze deplasmanında da takımının golünü kaydetti. Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ettiği ilk karşılaşmada 1 gol atarken, rövanşta da penaltıdan ağları havalandırarak gol serisini sürdürdü.

VEDAT MURIQI İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, karşılaşmanın 77. dakikasında Anderson Talisca'nın yerine oyuna dahil oldu. Sakatlığının ardından sarı-lacivertlilere dönen Kosovalı golcü, Fenerbahçe'ye dönüşünün ardından ilk kez bir resmi maçta forma giydi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Sturm Graz, Fenerbahçe, Fransa, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güle oynaya turladık! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Halis Demir Halis Demir:
    tebrikler Fenerimmm 8 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın Serkan Yalçın:
    helal olsun Fenerbahçe düşmanlarına girsin goller 6 3 Yanıtla
  • erginersoy26@gmail.com [email protected]:
    arkadaş bu fenerbahçe yine bizi yakar bu sezon. İsmail Kartal ile kesinlikle olmaz. Adam 90 dakika Kerem i oyunda tutmak nedir ya 5 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    denk güçlerin kapıştığı maçta taklacı penaltıbahçe zi dik zoruyla kazandı 1 4 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    gol sana girmiş 4 1
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Katiliyorum bizi futbol sogutacak Asansio gibi oyuncuyu bitirecek. Bunu Antröner diye takimin basins getirende suc. Yilmah Vural buna on ceker. 1 1 Yanıtla
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