Aziz Yıldırım döneminin ilk ayrılığı! Alacaklarını bırakıp gidiyor
Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında Sofyan Amrabat ile yolların ayrılması bekleniyor. Faslı futbolcunun sarı-lacivertlilerle kalan 2 yıllık sözleşmesinden doğacak alacaklarından feragat ederek bonservisini almak istediği belirtildi. Amrabat'ın ayrılması halinde Aziz Yıldırım döneminin ilk vedası gerçekleşecek.
Geçtiğimiz sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçiren Sofyan Amrabat, yeni sezon öncesinde İstanbul'a döndü. Fenerbahçe, 29 yaşındaki orta sahanın sağlık kontrollerinin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başladığını açıklamıştı. Ancak Amrabat'ın kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istemediği ve yeniden Real Betis'e dönmeyi hedeflediği belirtildi.
SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEK İSTİYOR
ABC Sevilla'nın haberine göre Amrabat, Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek bonservisini eline almak için görüşmelerini sürdürüyor. Faslı futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
ALACAKLARINDAN FERAGAT EDECEK
Amrabat'ın ayrılığın gerçekleşmesi için önemli bir fedakarlık yapmaya hazır olduğu öne sürüldü. 29 yaşındaki futbolcunun kalan sözleşmesi boyunca kazanacağı yüksek maaştan feragat ederek Fenerbahçe'den bedelsiz şekilde ayrılmak istediği ifade edildi.
HEDEFİ REAL BETIS
Amrabat'ın önceliğinin geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Real Betis'e dönmek olduğu belirtildi. Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'nin de deneyimli orta sahaya olumlu baktığı ancak İspanyol kulübünün transferde şu aşamada farklı bölgelere öncelik verdiği kaydedildi.
Tarafların fesih konusunda anlaşması halinde Sofyan Amrabat, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe'den ayrılan ilk futbolcu olacak.
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