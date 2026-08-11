Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

Libya\'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya, güvenlikten enerjiye ve ekonomiye uzanan peş peşe gelişmelerle sarsıldı. Bingazi'de Askerî İstihbarat Dairesi Müdürü Tümgeneral Fevzi el-Mansuri bombalı suikastta hayatını kaybederken, Zaviye'deki petrol tesisleri İHA saldırılarının hedefi oldu. Ülkedeki gerilime Libya Merkez Bankası Başkanı Naci İsa'nın beklenmedik istifası da eklendi.

Libya'da güvenlik, enerji ve ekonomi alanlarında peş peşe yaşanan sarsıcı gelişmeler, ülkedeki tansiyonu yeniden zirveye taşıdı. Üst düzey bir komutana düzenlenen kanlı suikast, kritik petrol tesislerini hedef alan İHA saldırıları ve Merkez Bankası'ndaki şok istifa kararı, ülkede yeni bir kaos döneminin kapılarını aralama endişesi yarattı.

BİNGAZİ'DE ÜST DÜZEY KOMUTANA BOMBALI SUİKAST

Ülkedeki gerilimi tırmandıran ilk şiddet olayı Bingazi'de yaşandı. Libya Genel Komutanlığına bağlı Askerî İstihbarat Dairesi Müdürü Tümgeneral Fevzi el-Mansuri, el-Havari bölgesindeki evinin önünde aracına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. Henüz hiçbir örgütün üstlenmediği bu karanlık saldırının ardından Genel Komutanlık taziye mesajı yayımlarken, Manevi Rehberlik Dairesi olayı “terörist unsurların umutsuz bir girişimi” olarak nitelendirdi.

Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

ZAVİYE'DE PETROL TESİSİ İHA İLE VURULDU

Bingazi'deki suikastla eş zamanlı olarak ülkenin batısındaki Zaviye kenti de şiddet sarmalına teslim oldu. Bölgede Güvenlik Tehditleriyle Mücadele Birimi ile 103. Piyade Tugayı arasında ölü ve yaralıların olduğu, sahil yolunun kapandığı ve hatta bir cezaevindeki mahkûmların firar ettiği şiddetli çatışmalar patlak verdi. Bu kaos ortamının hemen ardından kritik petrol ve hizmet tesisleri bir dizi İHA saldırısının hedefi oldu.

Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

Brega Petrol Pazarlama Şirketi’ne ait, içerisinde yaklaşık 4,5 milyon litre benzin bulunan yakıt deposu vurularak çökerken, Zaviye Rafinerisi’ndeki nafta tankında delikler ve ağır bir sızıntı meydana geldi. Bölgedeki su arıtma tesisinin de hasar gördüğü saldırıların ardından, Libya Ulusal Petrol Kurumu bölgede “en yüksek düzeyde acil durum” ilan etti. Gelişmeler üzerine Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, üst düzey askeri ve güvenlik yetkilileriyle acil bir zirve toplayarak tehditlere karşı hazırlık seviyesinin artırılması ve kararlı müdahale talimatı verdi.

Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

MERKEZ BANKASI'NDA ŞOK İSTİFA

Silahların gölgesinde yaşanan bu güvenlik zafiyetlerine, ekonominin kalbinde patlak veren bir kriz daha eklendi. Libya Merkez Bankası Başkanı Naci İsa, Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi’ne beklenmedik bir istifa mektubu sundu. İstifasının asıl gerekçelerini konunun “hassasiyeti” nedeniyle açıklayamayacağını belirten İsa'nın bu kararı, doların karaborsada 9 Libya dinarını aştığı ve ülkede nakit sıkıntısının derinleştiği son derece hassas bir döneme denk geldi. Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ise mali ve parasal istikrarın korunması adına İsa’dan geçici olarak görevine devam etmesini talep etti.

2024 yılında ülkenin doğusu ile batısı arasında sağlanan zorlu bir uzlaşma sonucunda göreve getirilen Naci İsa'nın bu tavrı, Libya'da yeni bir kaos ihtimalini güçlendiriyor. Geçmişte Merkez Bankası yönetimi üzerinden çıkan krizlerin petrol sahalarının kapanmasına ve ihracatın dibe vurmasına yol açtığı hafızalardaki tazeliğini korurken, görevde kalma veya yeni isim üzerinde uzlaşma sağlanamaması halinde petrol gelirlerini yöneten kurum üzerindeki sert güç mücadelesinin yeniden alevlenmesinden büyük endişe duyuluyor.

İhlas Haber Ajansı, Merkez Bankası, Bingazi, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu
AKP’den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti AKP'den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti
Gazze’de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi Gazze'de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi
Borç kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarına kurşun yağdırdı Borç kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarına kurşun yağdırdı
Biz onu oyuncu biliyorduk Sahnede ikinci Sibel Can çıktı Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ’cü hainin ablası adliyede Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede
Yunanistan planı suya düştü Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi Yunanistan planı suya düştü! Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi
Juventus’tan Kenan Yıldız için net tavır 100 milyon euro bile yetmeyecek Juventus'tan Kenan Yıldız için net tavır! 100 milyon euro bile yetmeyecek

11:57
Lukaku Fenerbahçe’de İşte bonservisi
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
11:52
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün 34 kişi nikah şahidi oldu
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu
11:38
Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
11:34
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya’nın son hali Kıyafet tercihi olay oldu
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu
11:19
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog Babacan’ın sözlerine Ala’dan “bambu ağacı“ yanıtı
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan "bambu ağacı" yanıtı
10:47
Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun 3 yıllık anlaşma sağlandı
Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun! 3 yıllık anlaşma sağlandı
10:00
11. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleriyle sahiplerini buluyor
11. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle sahiplerini buluyor
09:47
Bakan Gürlek açıkladı: Fenerbahçe otobüsü saldırısında 5 gözaltı kararı
Bakan Gürlek açıkladı: Fenerbahçe otobüsü saldırısında 5 gözaltı kararı
09:37
Müge Anlı’dan Süper Lig ekibinin çağrısına bomba yanıt: Hodri Meydan
Müge Anlı'dan Süper Lig ekibinin çağrısına bomba yanıt: Hodri Meydan
09:32
Akaryakıta çifte zam Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 12:17:46. #7.12#
SON DAKİKA: Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.