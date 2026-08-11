Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Erbakan, iki partinin önümüzdeki dönemde birlikte atabileceği adımlara ilişkin müzakereler yaptıklarını belirterek, milli görüşün Meclis'te daha güçlü temsil edilmesi ve iktidara taşınması hedefiyle fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Arıkan ise "Elbette bu birlikteliğimize katılacak partiler, yeni isimler mutlaka olacaktır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşmenin ana gündeminin muhalefette yeni bir ittifak modeli oluşturulması olduğu belirtilirken, iki parti arasındaki temasın yeni ittifak arayışında önemli bir adım olarak değerlendirildiği öğrenildi.

ERBAKAN, ARIKAN'I ZİYARET ETTİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelerek Genel Başkan Mahmut Arıkan ile bir araya geldi.

İki liderin görüşmesinde Türkiye'deki siyasi gelişmelerin yanı sıra muhalefet partileri arasında oluşturulması planlanan yeni iş birliği ve ittifak seçeneklerinin ele alındığı aktarıldı. Görüşme, Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasındaki temasların yeni bir boyuta taşınabileceği şeklinde yorumlandı.

ERBAKAN: ÖNÜMÜZDEKİ BİRLİKTE ORTAK BİRTAKIM ADIMLAR ATABİLECEĞİNE İLİŞKİN MÜZAKERELERİMİZİ YAPTIK

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan iki liderden YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi'nin önümüzdeki dönemde nasıl birlikte ortak birtakım adımlar atabileceğine ilişkin müzakerelerimizi yaptık. Türkiye'nin önünü açacak, milletimize umut olacak, milli görüşün Meclis'te daha güçlü temsil edilmesi ve inşallah milli görüşün iktidarına yol açacak bir çalışmanın nasıl yapılabileceğine ilişkin fikir alışverişi ve istişarelerde bulunduk.”

Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti

ARIKAN: BU BİRLİKTELİĞİMİZE KATILACAK PARTİLER, YENİ İSİMLER MUTLAKA OLACAKTIR

Arıkan ise şu ifadeleri kullandı: "Sayın Genel Başkan ile bu hususları değerlendirdik. Bizim şu an görüştüğümüz hususlar mevcut oylarımızı muhafaza etmek veya mevcut oylarımızı bir miktar arttırmak değil, Türkiye'de sıkışan siyaseti açacak, yeniden büyük Türkiye'nin hayata geçirilmesine imza atacak birliktelikleri inşa etmek istiyoruz. Elbette bu birlikteliğimize katılacak partiler, yeni isimler mutlaka olacaktır. Sayın Babacan da diğer siyasiler de önümüzdeki dönemde beraber yürümek istediğimiz liderler, siyasi partiler olacak. Tekrar söylüyorum buradaki hedef sıkışan siyaseti açmak, kararsız iye tabir edilen seçmene adres olmak, yeniden büyük Türkiye'nin inşasını temin etmek olacak."

YENİ İTTİFAK MODELİ MASADA

Saadet Partisi ile DEVA Partisi'nin yanı sıra Yeniden Refah Partisi'nin de dahil olabileceği alternatif bir ittifak modeli bir süredir siyasi kulislerde konuşuluyor. Fatih Erbakan'ın Arıkan'ı ziyareti, bu arayış kapsamında iki parti arasında gerçekleştirilen önemli temaslardan biri olarak öne çıktı.

İki liderin görüşmesinden önce de Erbakan, Arıkan ve Babacan dün TBMM'de bir araya gelmişti. Üç liderin yan yana gelmesi üzerine gündeme gelen olası ittifak sorusuna Erbakan, partiler arasındaki fikir alışverişinin güçlü şekilde sürdürülmesi ve gerekirse birlikte somut adımlar atılması gerektiğini söylemişti.

Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti

ARIKAN: YENİ YOL ARKADAŞLARIMIZIN SAYISINI ÇOĞALTACAĞIZ

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da aynı buluşmanın ardından ittifak ihtimaline ilişkin dikkat çeken bir mesaj vermişti. Arıkan, “Aramıza katılacak yeni yol arkadaşlarımızın sayısını çoğaltmaya çalışacağız” ifadelerini kullanarak, yeni siyasi iş birliklerine kapıyı açık tutmuştu.

“TÜRKİYE'NİN 'OH BE' DİYECEĞİ ADAYIMIZ VAR” DEMİŞTİ

Arıkan, daha önce partisinin üzerinde çalıştığı bir cumhurbaşkanı adayı bulunduğunu açıklamış ve aday kamuoyuna duyurulduğunda Türkiye'nin “Oh be” diyeceğini söylemişti.

Arıkan, adayın kim olduğu sorusuna ise “Silivri'de bir nüfus daha artmaması için onu şimdilik tutalım” yanıtını vermişti.

Erbakan'ın Arıkan'la gerçekleştirdiği son görüşme, muhalefette yeni bir ittifak arayışının yeniden gündeme geldiği dönemde gerçekleşmesi nedeniyle dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi, Mahmut Arıkan, Fatih Erbakan, Politika, Siyaset, Gündem, Güncel, Refah, Sp, Son Dakika

Son Dakika Yeniden Refah Partisi Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • İSMAİL BOZKURT İSMAİL BOZKURT:
    sen o şansı kaybettin fatih erbakan. daha sana güvenip kimse oy vermez geçen seçim kimden yana olduğunu gördük. 4 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    altilimi olacak yoksa 10 lumu ittifak gene boş 3 2 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    babasının onay vermediği bir ortaklığa girdi 0 0 Yanıtla
  • Metin YükCel Metin YükCel:
    GanarAkıllı siyaseti bıraktıysanız İyi sonuçlar alınır,Enişte siyasetiyle ise daha çok çarklar olur. 0 0 Yanıtla
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