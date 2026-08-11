Çorum FK Futbolcusu Kaza Geçirdi

ÇORUM FK futbolcusu Atakan Akkaynak (27) yönetimindeki minibüs, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ile TIR çarpıştı. Kazada yaralanan Atakan Akkaynak, eşi Saskia ve bebeklerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kastamonu'nun Tosya ilçesi Sapaca Köyü mevkisinde D100 Karayolu'nda meydana geldi. Bu yıl Süper Lig'de mücadele edecek olan Arca Çorum FK'da forma giyen Atakan Akkaynak yönetimindeki minibüs, aynı istikamette giden TIR'a arkadan çarptı. Kazada Atakan Akkaynak ile birlikte minibüste bulunan eşi Saskia ve 6 aylık bebekleri hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kazada yaralanan futbolcu ve ailesinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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