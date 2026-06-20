Başakşehir'de Cinayet: Sultan Çağan Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başakşehir'de Cinayet: Sultan Çağan Öldürüldü

Başakşehir\'de Cinayet: Sultan Çağan Öldürüldü
20.06.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultan Çağan, ilişkisi olduğu Vedat Ç. tarafından başına taşla vurulup çamaşır ipiyle boğularak öldürüldü.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, BAŞAKŞEHİR'te çalıştığı tekstil atölyesinde mesaiye kaldıktan sonra gece eve gelmeyince ailesi tarafından kayıp müracaatı yapılan Sultan Çağan (34)'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Genç kadının iki yıldır gönül ilişkisi yaşadığı Vedat Ç.(26) tarafından başına taşla vurulduğu ardından çamaşır ipiyle boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Vedat Ç.'nin vücudundaki tırnak izlerini açıklayamayınca cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Çağan'ın cesedi şüphelinin gösterdiği yerde üzerine çalılar atılarak gizlenmiş bir halde bulundu. Öte yandan Sultan Çağan'ın öldürülmeden önce bir marketteki son görüntüleri ortaya çıktı.

Başakşehir, Güvercintepe polis merkezine 18 Haziran'da başvuran Sultan Çağan'ın ailesi kızlarının çalıştığı tekstil atölyesinde mesaiye kaldığını gece saat 22.00 sıralarında eve gelmesi gerekirken, gelmediğini ve ulaşamadıklarını söyledi. Polis, Sultan Çağan'ı bulmak için çalışma başlatıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis güvenlik kamera görüntülerine ulaşarak Sultan Çağan'ın son görüntülerine ulaştı. Görüntülerde iş yerinden çıkan genç kadının bir markete girerek alışveriş yaptığı ardından kendisini bekleyen bir otomobile bindiği görüldü. Öte yandan yapılan teknik ve fiziki takip ile saha çalışmasının ardından Sultan Çağan'ın çalıştığı tekstil atölyesinde tanıştığı Vedat Ç. adlı kişiyle iki yıldır gönül ilişkisi yaşadığı belirlendi. Vedat Ç.'nin bir süre önce iş yerinden ayrıldığı ve bir börekçide çalışmaya başladığı bilgisine ulaşıldı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ÖNCE İNKAR ETTİ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu gelişme üzerine Vedat Ç.'yi gözaltına aldı. İlk ifadesinde Sultan Çağan'ı hiç görmediğini anlatan Vedat Ç. daha sonra olay gecesi onunla buluştuğunu ancak 100 metre gittikten sonra otomobilden indirdiğini ne olduğunu bilmediğini söyledi.

POLİSİN DİKKATİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Vedat Ç.'nin boynundaki birkaç çiziği farketti. Bunun üzerine tişörtünü çıkarmasını istedi. Şüpheli tişörtünü çıkarınca tüm vücudunun tırnak izleriyle dolu olduğu görüldü. Vücudundaki tırnak izlerini açıklayamayan Vedat Ç.'nin gözyaşları içinde cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

CİNAYETİ TÜM DETAYLARI İLE ANLATTI

Asayiş Şube Müdürlüğünde verdiği ifadesinde Sultan Çağan'la gönül ilişkisi yaşadığını ancak son zamanlarda ayrılmak istediğini söyleyen Vedan Ç. "Benim evlenmeyi düşündüğüm bir nişanlım vardı. Bu nedenle ondan ayrılmak istiyordum. Ancak o buna karşı çıkıyordu. İlişkimizi aileme söyleyip rezil edeceğini ve evliliğime engel olacağını söylüyordu" dedi.

'ÖNCE BAŞINA TAŞLA VURDUM ÖLMEYİNCE ÇAMAŞIR İPİYLE BOĞDUM'

Olay günü bu durumu tekrar konuşmak için buluştuklarını anlatan Vedat Ç. "Otomobilden inip konuşmaya başladık. Bu ayrılık meselesi yüzünden aramızda tartışma çıktı. Beni yine tehdit edince başına yerde bulduğum taşla vurdum. Bir anda kanlar içinde yere düştü. Ancak ölmediğini görünce yerde bulduğum bir çamaşır ipiyle onu boğarak öldürdüm" dedi.

CİNAYETİN ARDINDAN UYUYUP SABAH İŞE GİTMİŞ

Kayıp şahıslar Büro Amirliğinde cinayeti tüm detayları ile anlatan Vedat Ç. "Hareketsiz kalınca ilk önce sağa sola fırlayan terliklerini suya attım. Ardından çantasını da suya attım. Cep telefonunu bir taşla ezerek kullanılmaz hale getirdikten sonra onu da suya attım. Kendi telefonumdan onunla yaptığımız konuşmalarını silip eve döndüm ve uyudum. Sabah ta normal olarak çalıştığım Börek salonuna giderek çalışmaya başladım" dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Vedat Ç.'nin adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Başakşehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de Cinayet: Sultan Çağan Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı’da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı Çankırı'da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar... Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Dev banka Türkiye genelindeki tüm ATM’lerini kaldırıyor Dev banka Türkiye genelindeki tüm ATM'lerini kaldırıyor
Japonya Teknik Direktörü’nün pozu olay oldu Japonya Teknik Direktörü'nün pozu olay oldu
İş insanı Mehmet Musa Evin: Adı nefes kredisi ama nefes almakta zorlanıyoruz İş insanı Mehmet Musa Evin: Adı nefes kredisi ama nefes almakta zorlanıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
CHP’nin kalesi İzmir’de tansiyon çok yüksek İki grup birbirine girdi CHP'nin kalesi İzmir'de tansiyon çok yüksek! İki grup birbirine girdi
Duş sonrası saç kuruturken dikkat Banyodaki nem ve ıslak zemin elektrik çarpması riskini artırabilir Duş sonrası saç kuruturken dikkat! Banyodaki nem ve ıslak zemin elektrik çarpması riskini artırabilir
Erdoğan’dan Türkiye-Paraguay maçı öncesi uyarı: Gençleri rahatsız etmeyin Erdoğan'dan Türkiye-Paraguay maçı öncesi uyarı: Gençleri rahatsız etmeyin
Çekmeköy’de boşanan eski çiftin cansız bedenleri bir sitenin bahçesinde bulundu Çekmeköy'de boşanan eski çiftin cansız bedenleri bir sitenin bahçesinde bulundu
Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’den istifa etti Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’den istifa etti
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı

14:54
“Cezaevinde Volkan Ayvazlı’ya işkence“ iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
"Cezaevinde Volkan Ayvazlı'ya işkence" iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
14:33
Uğurcan Çakır’ın zor anları Sesi titredi ağlamamak için kendini zor tuttu: Ülkemizden özür dilerim
Uğurcan Çakır'ın zor anları! Sesi titredi ağlamamak için kendini zor tuttu: Ülkemizden özür dilerim
14:27
İstanbul’un göbeğindeki plajda füze alarmı Bölge giriş çıkışa kapatıldı
İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı
14:26
Gözler yeni haftada İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike
Gözler yeni haftada! İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike
13:54
Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü A Milli Takım’dan 2 futbolcunun ismini verdi
Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! A Milli Takım'dan 2 futbolcunun ismini verdi
13:32
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
13:22
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül’e veto, Yavaş’a açık kapı
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı
13:12
Erhan Karaal’ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
Erhan Karaal'ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
13:02
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
12:48
63 yaşındaki babasını öldürdü Nedeni pes dedirtecek cinsten
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
12:22
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı Hapis cezası kalkabilir
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir
11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 15:00:17. #7.13#
SON DAKİKA: Başakşehir'de Cinayet: Sultan Çağan Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.