Başakşehir\'de Cinayet: Sultan Çağan Öldürüldü

Ali AKSOYER/İSTANBUL, BAŞAKŞEHİR'te çalıştığı tekstil atölyesinde mesaiye kaldıktan sonra gece eve gelmeyince ailesi tarafından kayıp müracaatı yapılan Sultan Çağan (34)'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Genç kadının iki yıldır gönül ilişkisi yaşadığı Vedat Ç.(26) tarafından başına taşla vurulduğu ardından çamaşır ipiyle boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Vedat Ç.'nin vücudundaki tırnak izlerini açıklayamayınca cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Çağan'ın cesedi şüphelinin gösterdiği yerde üzerine çalılar atılarak gizlenmiş bir halde bulundu. Öte yandan Sultan Çağan'ın öldürülmeden önce bir marketteki son görüntüleri ortaya çıktı.

Başakşehir, Güvercintepe polis merkezine 18 Haziran'da başvuran Sultan Çağan'ın ailesi kızlarının çalıştığı tekstil atölyesinde mesaiye kaldığını gece saat 22.00 sıralarında eve gelmesi gerekirken, gelmediğini ve ulaşamadıklarını söyledi. Polis, Sultan Çağan'ı bulmak için çalışma başlatıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis güvenlik kamera görüntülerine ulaşarak Sultan Çağan'ın son görüntülerine ulaştı. Görüntülerde iş yerinden çıkan genç kadının bir markete girerek alışveriş yaptığı ardından kendisini bekleyen bir otomobile bindiği görüldü. Öte yandan yapılan teknik ve fiziki takip ile saha çalışmasının ardından Sultan Çağan'ın çalıştığı tekstil atölyesinde tanıştığı Vedat Ç. adlı kişiyle iki yıldır gönül ilişkisi yaşadığı belirlendi. Vedat Ç.'nin bir süre önce iş yerinden ayrıldığı ve bir börekçide çalışmaya başladığı bilgisine ulaşıldı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ÖNCE İNKAR ETTİ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu gelişme üzerine Vedat Ç.'yi gözaltına aldı. İlk ifadesinde Sultan Çağan'ı hiç görmediğini anlatan Vedat Ç. daha sonra olay gecesi onunla buluştuğunu ancak 100 metre gittikten sonra otomobilden indirdiğini ne olduğunu bilmediğini söyledi.

POLİSİN DİKKATİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Vedat Ç.'nin boynundaki birkaç çiziği farketti. Bunun üzerine tişörtünü çıkarmasını istedi. Şüpheli tişörtünü çıkarınca tüm vücudunun tırnak izleriyle dolu olduğu görüldü. Vücudundaki tırnak izlerini açıklayamayan Vedat Ç.'nin gözyaşları içinde cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

CİNAYETİ TÜM DETAYLARI İLE ANLATTI

Asayiş Şube Müdürlüğünde verdiği ifadesinde Sultan Çağan'la gönül ilişkisi yaşadığını ancak son zamanlarda ayrılmak istediğini söyleyen Vedan Ç. "Benim evlenmeyi düşündüğüm bir nişanlım vardı. Bu nedenle ondan ayrılmak istiyordum. Ancak o buna karşı çıkıyordu. İlişkimizi aileme söyleyip rezil edeceğini ve evliliğime engel olacağını söylüyordu" dedi.

'ÖNCE BAŞINA TAŞLA VURDUM ÖLMEYİNCE ÇAMAŞIR İPİYLE BOĞDUM'

Olay günü bu durumu tekrar konuşmak için buluştuklarını anlatan Vedat Ç. "Otomobilden inip konuşmaya başladık. Bu ayrılık meselesi yüzünden aramızda tartışma çıktı. Beni yine tehdit edince başına yerde bulduğum taşla vurdum. Bir anda kanlar içinde yere düştü. Ancak ölmediğini görünce yerde bulduğum bir çamaşır ipiyle onu boğarak öldürdüm" dedi.

CİNAYETİN ARDINDAN UYUYUP SABAH İŞE GİTMİŞ

Kayıp şahıslar Büro Amirliğinde cinayeti tüm detayları ile anlatan Vedat Ç. "Hareketsiz kalınca ilk önce sağa sola fırlayan terliklerini suya attım. Ardından çantasını da suya attım. Cep telefonunu bir taşla ezerek kullanılmaz hale getirdikten sonra onu da suya attım. Kendi telefonumdan onunla yaptığımız konuşmalarını silip eve döndüm ve uyudum. Sabah ta normal olarak çalıştığım Börek salonuna giderek çalışmaya başladım" dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Vedat Ç.'nin adliyeye sevk edildi.