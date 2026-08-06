Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı

İstanbul’un Çatalca ilçesinde özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağıyla eğitim uçuşu gerçekleştiren pilotaj son sınıf öğrencisi Baran B., Hazerfen Havalimanı'na sert iniş yaptı.

KUYRUĞU PİSTE SÜRTÜNCE KAZA KIRIMA UĞRADI: 1 YARALI

Kuyruğunun piste sürtmesi sonucu kaza kırıma uğrayan uçakta hasar oluştu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Baran B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuya ilşkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "06.08.2026 Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Çatalca İlçesi Bahsayiş Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza - kırıma uğramıştır. Uçağın pilotu pilotaj son sınıf öğrencisi B.B., meydana gelen kazada hafif yaralanmış olup, kaza sonrasında bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.