Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, eğitim uçuşu sırasında sert inişin ardından kuyruğunun piste sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradı. Kazada öğrenci pilot hafif yaralandı.

İstanbul’un Çatalca ilçesinde özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağıyla eğitim uçuşu gerçekleştiren pilotaj son sınıf öğrencisi Baran B., Hazerfen Havalimanı'na sert iniş yaptı.

KUYRUĞU PİSTE SÜRTÜNCE KAZA KIRIMA UĞRADI: 1 YARALI

Kuyruğunun piste sürtmesi sonucu kaza kırıma uğrayan uçakta hasar oluştu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Baran B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuya ilşkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "06.08.2026 Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Çatalca İlçesi Bahsayiş Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza - kırıma uğramıştır. Uçağın pilotu pilotaj son sınıf öğrencisi B.B., meydana gelen kazada hafif yaralanmış olup, kaza sonrasında bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi. 

Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Kaynak: DHA

Havacılık, İstanbul, Güncel, Ulaşım, Pilot, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SEEBRIG’in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak SEEBRIG'in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor
Salah’ın Trabzon’daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine Salah'ın Trabzon'daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine
Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum“ Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı
Muhammed Salah, Trabzonspor’da ilk antrenmanına çıktı Muhammed Salah, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı
Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı İşte taraftarlara mesajı Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı! İşte taraftarlara mesajı

16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
16:13
Fenerbahçe’den Lukaku bombası
Fenerbahçe'den Lukaku bombası
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
16:01
Salah Trabzonspor’a gitti, Beşiktaşlı manav yine de sözünü tuttu: Tam 500 kilo dağıttı
Salah Trabzonspor'a gitti, Beşiktaşlı manav yine de sözünü tuttu: Tam 500 kilo dağıttı
15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
15:41
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
15:28
8 odası 6 banyosu var Salah’ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
8 odası 6 banyosu var! Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
15:19
Şok detaylar ortaya çıktı Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
15:10
Aziz Yıldırım’ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
14:16
Çin’den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
13:35
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 16:54:16. #7.12#
SON DAKİKA: Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.