Acil serviste 71 bin TL'lik fatura! Gurbetçi genç kız isyan etti

İsviçre'den arkadaşıyla birlikte tatil yapmak için Antalya'ya gelen gurbetçi genç kız, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle özel bir hastanenin acil servisine başvurdu.

Tedavisinin ardından kendisine 71 bin TL tutarında fatura kesildiğini öne süren genç kız, yaşadıklarını anlatarak büyük şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

"71 BİN TL İSTEDİLER"

Genç kız, acil serviste yapılan muayene ve tetkiklerin ardından kendisinden 71 bin TL talep edildiğini belirterek durumu kabul etmediğini söyledi. Yaşadığı süreci kayıt altına alan gurbetçi, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı ve CİMER'e başvuruda bulunduğunu açıkladı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın gündem olmasının ardından hastane yönetimi de yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, hastaya uygulanan muayene, tetkik ve tedavi işlemlerinin yürürlükteki mevzuata uygun şekilde ücretlendirildiği belirtilerek, fiyatların Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda oluşturulduğu ifade edildi.

İNCELEME BEKLENİYOR

Şikâyetin Sağlık Bakanlığı ve CİMER'e taşınmasının ardından gözler yürütülecek incelemeye çevrildi. Yapılacak değerlendirme sonucunda hastanenin uyguladığı ücretlendirmeye ilişkin resmi sürecin netlik kazanması bekleniyor.