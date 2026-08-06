Acil serviste 71 bin TL'lik fatura! Gurbetçi genç kız isyan etti - Son Dakika
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Acil serviste 71 bin TL'lik fatura! Gurbetçi genç kız isyan etti

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İsviçre'den arkadaşıyla birlikte tatil için Antalya'ya gelen gurbetçi genç kız, rahatsızlanınca özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. Tedavisinin ardından kendisine 71 bin TL fatura çıkarıldığını öne süren genç kız, arkadaşıyla birlikte yaşadığı durumu Sağlık Bakanlığı ve CİMER'e şikâyet etti. Hastane ise uygulanan ücretlerin Türk Tabipleri Birliği standartlarına uygun olduğunu açıkladı.

İsviçre'den arkadaşıyla birlikte tatil yapmak için Antalya'ya gelen gurbetçi genç kız, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle özel bir hastanenin acil servisine başvurdu.

Tedavisinin ardından kendisine 71 bin TL tutarında fatura kesildiğini öne süren genç kız, yaşadıklarını anlatarak büyük şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

"71 BİN TL İSTEDİLER"

Genç kız, acil serviste yapılan muayene ve tetkiklerin ardından kendisinden 71 bin TL talep edildiğini belirterek durumu kabul etmediğini söyledi. Yaşadığı süreci kayıt altına alan gurbetçi, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı ve CİMER'e başvuruda bulunduğunu açıkladı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın gündem olmasının ardından hastane yönetimi de yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, hastaya uygulanan muayene, tetkik ve tedavi işlemlerinin yürürlükteki mevzuata uygun şekilde ücretlendirildiği belirtilerek, fiyatların Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda oluşturulduğu ifade edildi.

İNCELEME BEKLENİYOR

Şikâyetin Sağlık Bakanlığı ve CİMER'e taşınmasının ardından gözler yürütülecek incelemeye çevrildi. Yapılacak değerlendirme sonucunda hastanenin uyguladığı ücretlendirmeye ilişkin resmi sürecin netlik kazanması bekleniyor.

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Son Dakika İsviçre Acil serviste 71 bin TL'lik fatura! Gurbetçi genç kız isyan etti - Son Dakika

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    Yorumlar (13)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Resmen soygun hırsızlik dünyanin hiç bir yerinde böyle bir sıkandal yok 6 4 Yanıtla
  • Emrah Kümet Emrah Kümet:
    Şu anda Alanya dayım 8 yaşındaki yiğenimin tırnağı kırılmış onu oradan almak için 250 Euro (13.500 tl)istedi otelin doktoru odada 1 dakikamı almadı kesmek çok ayıp yani 4 1 Yanıtla
  • Yılmaz Cengiz Yılmaz Cengiz:
    Burası Türkiye kardeşim 2 3 Yanıtla
  • RECEP ARGIN RECEP ARGIN:
    herhangi birşey çıkmaz özel hastanelere tabibler birliği fiyatının x10 katı kadar ücret alma hakkı verilmiş buda zaten muayene ücretinin 20.000 ne yakın demek oluyor 3 0 Yanıtla
  • duact29_ahmet@hotmail.com [email protected]:
    Pandemi döneminde ben İsveç'teydim orada sağlık sektörü inanılmaz pahalı market inanılmaz pahalı kira elektrik faturası inanılmaz pahalı İsviçre daha pahalı İşleri güçleri Türkiye'yi kötülemek Otelde de zehirleniyor dünyanın parasını veriyor otele tatile onlara bir şey yok elinden geldiği kadar Türkiye'yi getiriyorlar Bırakın bu işleri 70.000 TL sabah kahvaltısına Şimdiki zenginler para veriyor 0 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Acil serviste 71 bin TL'lik fatura! Gurbetçi genç kız isyan etti - Son Dakika
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