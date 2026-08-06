ABD'de aile katliamı! Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de aile katliamı! Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

ABD\'de aile katliamı! Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin North Carolina eyaletinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, saldırganın da ölenler arasında bulunduğunu açıklarken, yetkililer saldırının aile içinde yaşandığını ve toplum için devam eden bir tehdit bulunmadığını bildirdi. Olayın nedeni henüz netlik kazanmazken, geniş çaplı soruşturma sürüyor.

ABD'nin North Carolina eyaletinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yetkililer, saldırganın da ölenler arasında bulunduğunu açıkladı.

KIRSAL BÖLGEDE KANLI SALDIRI

Olay, North Carolina eyaletinin Caswell County bölgesindeki Prospect Hill yerleşiminde sabah saatlerinde meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 4 yetişkini silahla vurulmuş halde buldu. Yaralılardan biri hastaneye kaldırılırken, 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yetkililer, hayatını kaybedenlerden birinin saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğunu açıkladı.

ABD'de aile katliamı! Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

TÜM MAĞDURLAR AYNI AİLEDEN

Caswell County Şerif Ofisi, saldırıda ölen ve yaralanan kişilerin aynı aileden olduğunu bildirdi. Olayın aile içinde yaşandığını değerlendiren yetkililer, saldırının toplum için devam eden bir tehdit oluşturmadığını ve başka bir şüpheli aranmadığını duyurdu. Soruşturma North Carolina Eyalet Soruşturma Bürosu (SBI) tarafından yürütülüyor.

ABD'de aile katliamı! Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis, saldırının nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Kimlik bilgileri de soruşturmanın selameti nedeniyle paylaşılmazken, olay yerinde delil toplama çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, aileyle ilgili daha önce kolluk kuvvetlerine yapılmış herhangi bir ihbar bulunmadığını da açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Carolina, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD ABD'de aile katliamı! Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlüler operasyonundan istismar çıktı Telefonundaki rezillikler mide bulandırdı Ünlüler operasyonundan istismar çıktı! Telefonundaki rezillikler mide bulandırdı
“Başka erkeklerle ilişkiye zorluyordu“ demişti Kürekli koca cinayetinde Yargıtay son noktayı koydu "Başka erkeklerle ilişkiye zorluyordu" demişti! Kürekli koca cinayetinde Yargıtay son noktayı koydu
Fatih’te mezar taşlarına zarar veren şüpheli gözaltında Fatih'te mezar taşlarına zarar veren şüpheli gözaltında
Eskişehir’de akıl almaz olay: Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu Eskişehir'de akıl almaz olay: Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu
Alzheimer hastası kadın evden not bırakıp kayboldu Alzheimer hastası kadın evden not bırakıp kayboldu
Kibariye kendini Türkan Şoray’a benzetti Kibariye kendini Türkan Şoray'a benzetti
Trabzonspor’dan Beşiktaş’a bir transfer çalımı daha Hedef Darwin Nunez Trabzonspor'dan Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! Hedef Darwin Nunez

08:36
Trump’ı taşıyan helikopterde ölüm tehlikesi Ramak kala kurtuldu
Trump'ı taşıyan helikopterde ölüm tehlikesi! Ramak kala kurtuldu
08:26
Savaşın galibi petrol devleri oldu Dakikada 700 bin dolar kazandılar
Savaşın galibi petrol devleri oldu! Dakikada 700 bin dolar kazandılar
07:40
Acil serviste 71 bin TL’lik fatura Gurbetçi genç kız isyan etti
Acil serviste 71 bin TL'lik fatura! Gurbetçi genç kız isyan etti
07:30
Park halindeki araca çarpıp yan yattı Gazetecilere verdiği yanıt pes dedirtti
Park halindeki araca çarpıp yan yattı! Gazetecilere verdiği yanıt pes dedirtti
07:24
Reddedilince dehşet saçtı Öğretmenini okul kapısında katletti
Reddedilince dehşet saçtı! Öğretmenini okul kapısında katletti
07:09
Ece Seçkin konsere damga vurdu İddialı koreografisi dikkat çekti
Ece Seçkin konsere damga vurdu! İddialı koreografisi dikkat çekti
06:36
ABD’yi sarsan kriz Trump, Savunma Bakanı Hegseth’e hesap sordu
ABD'yi sarsan kriz! Trump, Savunma Bakanı Hegseth'e hesap sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2026 08:58:49. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de aile katliamı! Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.