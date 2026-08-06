Uganda Parlamentosu, Gazze’ye asker gönderilmesini onayladı - Son Dakika
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Uganda Parlamentosu, Gazze’ye asker gönderilmesini onayladı

Uganda Parlamentosu, Gazze’ye asker gönderilmesini onayladı
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Uganda Parlamentosu, ordunun Gazze'de oluşturulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü bünyesinde görev yapmasına onay verdi. Askerlerin sayısı ve takvim açıklanmazken, karar parlamentoda tartışmalara neden oldu. Muhalefet, Uganda ordusunun Gazze'de hangi tarafın yanında görev yapacağının belirsiz olduğunu savunurken, Türkiye’yi hedef alan küstah açıklamaları ile bilinen Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba'nın geçmişteki İsrail yanlısı sözleri de yeniden gündeme geldi.

Uganda Parlamentosu, Uganda Halk Savunma Kuvvetlerinin (UPDF) Gazze'de kurulması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü kapsamında görevlendirilmesine ilişkin önergeyi kabul etti.

İsrail'in "dost ülkelerden" sınırlı sayıda askerin Gazze'ye girişini onayladığı belirtilirken, Uganda'nın göndereceği askerlerin sayısı, görev kapsamı ve konuşlandırma takvimi açıklanmadı.

"ORDUMUZ HANGİ TARAFTA SAVAŞACAK?" 

Parlamentonun 14. oturumunda kabul edilen önergeye ilişkin endişelerini dile getiren muhalefet milletvekilleri, Uganda'nın misyona katılma gerekçesinin açıklanmasını istedi.

Milletvekili Hassan Kirumira, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Uganda açısından konuşlandırmanın "diplomatik kaygılara" yol açabileceğini belirterek, "Asıl soru, ordumuz hangi tarafta savaşacak?" dedi.

Savunma Bakanı Kiryowa Kiwanuka ise Uganda ordusunun, Somali dahil çeşitli ülkelerdeki barışı koruma görevlerinden edindiği deneyime işaret ederek konuşlandırmayı savundu.

Uganda Parlamentosu, Gazze’ye asker gönderilmesini onayladı
Hassan Kirumira

"HRİSTİYAN OLDUĞUMUZ İÇİN İSRAİL'İN YANINDAYIZ" DEMİŞTİ

Muhalefet, Uganda Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu General Muhoozi Kainerugaba'nın İsrail yanlısı açıklamalarının, ordunun tarafsızlığına ilişkin soru işaretleri oluşturduğunu savundu.

Türkiye’yi hedef alan küstah açıklamaları ile bilinen General Kainerugaba, İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmandığı dönemde "Hristiyan olduğumuz için İsrail'in yanındayız." açıklamasını yapmış ve talep edilmesi halinde İsrail'i savunmak üzere asker göndermeye hazır olduklarını belirtmişti.

Uganda Parlamentosu, Gazze’ye asker gönderilmesini onayladı
General Muhoozi Kainerugaba

KAINERUGABA, NETANYAHU'NUN AĞABEYİNİN HEYKELİNİ AÇMIŞTI

Uganda ile İsrail, 1994'te yeniden kurulan diplomatik ilişkilerinin ardından özellikle güvenlik ve askeri eğitim alanlarında işbirliğini geliştirdi.

Kainerugaba, 1 Ağustos'ta Entebbe Havalimanı'nda, 1976'daki İsrail baskınını yönetirken öldürülen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ağabeyi Yonatan Netanyahu'nun heykelini açmıştı.

"Cesaret ve fedakarlığını" anmak amacıyla dikilen heykel, baskında çok sayıda Uganda askerinin öldürülmesi ve operasyonun ülke egemenliğinin ihlali olarak görülmesi nedeniyle tartışmalara yol açmıştı.

Uganda Parlamentosu, Gazze’ye asker gönderilmesini onayladı
Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, Türkiye, Güncel, İsrail, Gündem, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda Parlamentosu, Gazze’ye asker gönderilmesini onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Çohda sihimizde gazze 31 18 Yanıtla
  • Hakan as Hakan as :
    Bizde tık yok unutuldu gazze 10 15 Yanıtla
  • ercan demircan ercan demircan:
    daha haberi bile okumadan ,haberin başlığı üzerine yorum yapan bir toplumdan hayırmı gelir ? Filistin, Lübnan ve Doğu Türkistan gibi vs vs ülkelerde zulüm gören Müslümanlar daha çooookkkk. beklerler yardım gelsin diye . 3 16 Yanıtla
  • TC Tabak TC Tabak:
    Yazık yardım kuruluşları birde Uganda adına yardım topluyor, ya onları zenginlere dağıtıyorlarsa nereden bilelim. Fikir başka bunlarda 3 2 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    bazen Trump haklımı diyorum bu tip adamı Cumhurbaşkanı aldırsa buradada konuşabilecek mi 1 0 Yanıtla
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