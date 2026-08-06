Savaşın galibi petrol devleri oldu! Dakikada 700 bin dolar kazandılar

İran-ABD gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik küresel enerji piyasalarını sarsarken, dünyanın en büyük petrol şirketleri tarihi kazançlara ulaştı. Guardian'ın analizine göre sekiz dev petrol şirketi, yılın ikinci çeyreğinde toplam 93 milyar dolar kâr elde ederken, dakikada 700 bin dolardan fazla kazanç sağladı. Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin belirsizlik ise petrol fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

PETROL DEVLERİ REKOR KÂR AÇIKLADI

Guardian'ın analizine göre Suudi Aramco, BP, Shell, Chevron, ExxonMobil, TotalEnergies, Eni ve Equinor'un da aralarında bulunduğu dünyanın en büyük sekiz halka açık petrol şirketi, nisan-haziran döneminde yaklaşık 93 milyar dolar net kâr açıkladı. Bu rakam, şirketlerin dakikada 700 bin doların üzerinde kâr elde ettiği anlamına geliyor.

Analizde, İran-ABD gerilimi ve Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle petrol fiyatlarının hızla yükselmesinin, şirketlerin bilançolarına doğrudan yansıdığı vurgulandı.

EN BÜYÜK KAZANAN SUUDİ ARAMCO

İkinci çeyrekte en yüksek kârı Suudi Aramco elde etti. Şirketin net kârı 33 milyar doların üzerine çıkarken, ExxonMobil, Chevron, Shell ve BP de beklentilerin üzerinde finansal sonuçlar açıkladı. Shell'in ikinci çeyrek kârı geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla arttı.

HÜRMÜZ BOĞAZI BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Petrol piyasalarının gözü ise Hürmüz Boğazı'nda. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman ile yürütülen görüşmelerde son aşamaya gelindiğini belirterek, müzakere edilen güzergâhın 2 ila 4 ay süreyle kullanılacak geçici bir rota olacağını açıkladı. Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden açılmasının ise ABD'nin atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olarak kabul edilirken, buradaki her gelişme küresel enerji fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

ELEŞTİRİLER ARTIYOR

Guardian'ın analizinde, savaş ve iklim krizinin yol açtığı ekonomik baskılar nedeniyle tüketiciler artan enerji maliyetleriyle mücadele ederken petrol şirketlerinin tarihi kârlar açıklamasının eleştirilere neden olduğu belirtildi. Çevre örgütleri, olağanüstü kâr vergisi uygulanması ve bu gelirlerin iklimle mücadelede kullanılması çağrısını yineliyor. Bazı şirketlerin ise yenilenebilir enerji yatırımlarını azaltarak yeniden petrol ve doğal gaza ağırlık verdiğine dikkat çekiliyor.