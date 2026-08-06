Aziz Yıldırım’ın şikayetiyle gözaltına alınan Cengiz Yıldız’ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Aziz Yıldırım’ın şikayetiyle gözaltına alınan Cengiz Yıldız’ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Aziz Yıldırım’ın şikayetiyle gözaltına alınan Cengiz Yıldız’ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan, Cengiz Yıldız isimli sosyal medya fenomeninin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sosyal medyada faaliyet gösteren bazı anonim hesaplar hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmada ilk gözaltı gerçekleştirildi.

AZİZ YILDIRIM'IN ŞİKAYETİYLE GÖZALTINA ALINDI

"profdraleks" kullanıcı adlı sosyal medya hesabının sahibi olduğu iddia edilen Cengiz Yıldız, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Aziz Yıldırım’ın şikayetiyle gözaltına alınan Cengiz Yıldız’ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Burak Doğan'ın haberine göre; şüpheli Cengiz Yıldız'ın gözaltına alındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Aziz Yıldırım’ın şikayetiyle gözaltına alınan Cengiz Yıldız’ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Burak Doğan'ın paylaştığı habere göre; Aziz Yıldırım’ın şikayeti sonrası gözaltına alınan şüpheli Cengiz Yıldız’ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. 

''AKILLI BİR İNSAN OLDUĞUNU KASTEDEREK ONU ÖVDÜM''

Habere göre, Cengiz Yıldız isimli şüpheli ifadesinde Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ı hedef almadığını belirterek ''Bana sorduğunuz ‘Yaz’ın fenotipe baksana verdirir mi babasına şu tip’ şeklindeki paylaşımı 2027 hakan safi isimli/rumuzlu kapalı grupta Fenerbahçeli arkadaşlarla yaptığımız sohbet esnasında Sercan Hamzaoğlu isimli bir Fenerbahçe muhabiri, Aziz Yıldırım'ın seçildiği günden beri 20 gün içinde kulübe 35 milyon Euro para verdiğini yazdı. Biz de bunun üzerine böyle bir parayı vermesi mümkün değil, çünkü geçmiş dönem ve 20 yıldır bu parayı vermedi, 20 günde mi verecek şeklinde sohbet ettik. Mağdur Yaz Yıldırım'ın fotoğrafını grupta paylaşımını ben yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Bu bir linkte olabilir, yada grupta sohbet esnasında başka bir kullanıcı paylaşmışta olabilir. Ben sadece Yaz Yıldırım'ın fenotipine baksana şeklinde vurgu yaparak yani babasından aldığı genetik özelliklerine değinerek Aziz Yıldırım’ın akıllı bir insan olduğunu dolayısıyla Yaz Yıldırım’ın da akıllı bir insan olduğunu kastederek onu övdüm. Aziz Yıldırım’ın devamlı yanında bulunması, devamlı kulübün içinde olması ve babasına söz geçirmesi nedeniyle sohbette geçti. Yaz Yıldırım’ın kişiliğiyle ilgili herhangi bir alaycı veya hakaret söylemleri geçmedi. Ayrıca bu resim yazılı ve görsel mecralarda çıkmış ve görüntülenmiş bir fotoğraftır.''

Aziz Yıldırım, Cengiz Yıldız, Sosyal Medya, Fenerbahçe, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım’ın şikayetiyle gözaltına alınan Cengiz Yıldız’ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tayfun Eskici Tayfun Eskici:
    Fenerbahçe demek cumhuriyet demek sen kimsin Aziz başkanla uğraşmak kim 14 12 Yanıtla
  • Öcal Çınar Öcal Çınar:
    Yumurta döte gelince R yap ne güzel dünya. yapsana hadi giderini 16 2 Yanıtla
  • Alperen Umut Alperen Umut:
    Ne cumhuriyeti muz cumhuriyetimi senn ilkin stadın ismini degişir ?? 7 5 Yanıtla
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