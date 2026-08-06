ABD'yi sarsan kriz! Trump, Savunma Bakanı Hegseth'e hesap sordu - Son Dakika
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ABD'yi sarsan kriz! Trump, Savunma Bakanı Hegseth'e hesap sordu

ABD\'yi sarsan kriz! Trump, Savunma Bakanı Hegseth\'e hesap sordu
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Camp David'de düzenlenen toplantıda Savunma Bakanı Pete Hegseth'i azalan uzun menzilli füze ve hava savunma mühimmatı stokları nedeniyle sert şekilde sorguladığı ortaya çıktı. Çıkan haberlere göre mühimmat yetersizliği, İran'a yönelik yeni geniş çaplı askeri operasyonların ertelenmesinde etkili oldu.

Washington Post'un ismi açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Savunma Bakanı Pete Hegseth arasında geçen hafta Camp David'de gerçekleştirilen toplantıda mühimmat stokları nedeniyle gerginlik yaşandı.

Haberde, Trump'ın uzun menzilli güdümlü füzeler ve hava savunma önleyici füzelerde yaşanan ciddi stok azalması konusunda Hegseth'ten açıklama istediği öne sürüldü.

İRAN POLİTİKASINI ETKİLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Habere göre, ABD'nin uzun menzilli füze ve hava savunma mühimmatındaki azalma, Trump yönetiminin İran'a yönelik yeni geniş çaplı askeri operasyonları şimdilik ertelemesinde etkili oldu.

İddiada, yönetimin bu süreçte askeri seçenekler yerine Tahran ile yeniden müzakere yolunu ön plana çıkardığı belirtildi.

BEYAZ SARAY VE PENTAGON İDDİALARI REDDETTİ

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Beyaz Saray ve Pentagon peş peşe açıklama yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, haberin "yüzde 100 sahte" olduğunu belirterek Başkan Trump'ın Savunma Bakanı Pete Hegseth'e "tam güven" duyduğunu söyledi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise Hegseth'in mühimmat stokları konusunda Trump'ı yanılttığı veya stokların azalmasından yardımcısını sorumlu tuttuğu yönündeki iddiaların "tamamen kurgu" olduğunu ifade etti.

MÜHİMMAT STOKLARI TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

ABD'nin füze ve hava savunma mühimmat stokları son aylarda da kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Özellikle İran'a yönelik operasyonlar ve küresel askeri yükümlülüklerin ardından stok seviyeleriyle ilgili değerlendirmeler yapılırken, Pentagon ise ABD ordusunun operasyonel kapasitesini koruduğunu ve mühimmat üretimini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü savunuyor.

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Son Dakika ABD ABD'yi sarsan kriz! Trump, Savunma Bakanı Hegseth'e hesap sordu - Son Dakika

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