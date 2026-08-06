Trump\'ı taşıyan helikopterde ölüm tehlikesi! Ramak kala kurtuldu

ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Marine One helikopteri ile bir yolcu uçağı arasında Washington semalarında tehlikeli bir yakınlaşma yaşandı. Olayın ardından Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) soruşturma başlattı. Beyaz Saray ise Trump'ın hiçbir zaman tehlike altında olmadığını açıkladı.

HAVA TRAFİĞİNDE KRİTİK HATA

Olay, Trump'ın Beyaz Saray'dan Andrews Hava Üssü'ne gitmek üzere Marine One helikopteriyle havalandığı sırada yaşandı.

İlk bulgulara göre Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'ndaki hava trafik kontrolörleri, başkanlık helikopterinin kalkışı sırasında ticari uçuşları durdurması gerekirken bir yolcu uçağına kalkış izni verdi. Bunun üzerine iki hava aracı arasında güvenlik kurallarının öngördüğü minimum mesafenin altına düşülen bir "ayrım kaybı (loss of separation)" meydana geldi.

ÇARPIŞMA OLMADI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

New York Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Marine One ile yolcu uçağı arasındaki yatay mesafe yaklaşık 0,8 mil (yaklaşık 1,3 kilometre), dikey mesafe ise 700 feet seviyesine kadar düştü. Bu değerler, uygulanması gereken güvenlik limitlerinin altında kaldı.

FAA ve NTSB olayın nedenini araştırmak üzere soruşturma başlatırken, hava trafik kontrol kayıtları ve telsiz konuşmaları incelemeye alındı.

BEYAZ SARAY: TRUMP HİÇBİR ZAMAN TEHLİKEDE DEĞİLDİ

Beyaz Saray Sözcüsü, olayın ardından yaptığı açıklamada Başkan Donald Trump'ın hiçbir aşamada tehlike altında olmadığını belirtti.

FAA da yaptığı ilk değerlendirmede hava araçlarının çarpışma rotasında olmadığını ancak güvenlik prosedürlerinin ihlal edildiğini doğruladı. Her iki hava aracı da uçuşuna güvenli şekilde devam etti.

2025'TEN SONRA GETİRİLEN KURAL İHLAL EDİLDİ

Olay, 2025 yılında Washington yakınlarında 67 kişinin hayatını kaybettiği ölümcül uçak-helikopter çarpışmasının ardından yürürlüğe giren yeni güvenlik kurallarını yeniden gündeme taşıdı.

Bu kurallar, başkanlık helikopteri veya benzeri askeri helikopterler hava sahasındayken Ronald Reagan Ulusal Havalimanı'ndaki ticari kalkış ve inişlerin geçici olarak durdurulmasını zorunlu kılıyor. Yetkililer, son olayda bu prosedürün neden uygulanmadığını araştırıyor.