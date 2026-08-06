Hamas\'tan Türkiye dahil 8 ülkeye \'acil harekete geçin\' çağrısı

Hamas, Türkiye ile Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır dışişleri bakanları tarafından yayımlanan ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

'ACİL HAREKETE GEÇİN' ÇAĞRISI

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, dün Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısının ardından ortak açıklamaya imza atan ülkeler, arabulucular ve ABD yönetimine, İsrail'in ateşkes anlaşmasını başarısız kılma, saldırılarını sürdürme ve anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeme girişimlerini engellemek için "acil ve etkili" adımlar atma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ortak bildiride İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü ihlallerin kınandığı, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çabaların sekteye uğratılmasına ve siyasi sürecin akamete uğrama riskine dikkat çekildiği belirtildi.

"İSRAİL'İN SALDIRILARI ATEŞKES ANLAŞMASININ GELECEĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

Ortak açıklamanın, İsrail'in sürdürdüğü saldırılar ve ihlallerin ateşkes anlaşmasının geleceğini tehdit ettiğini ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, Filistinli grupların anlaşmanın uygulanmasına yönelik çabalara "olumlu ve sorumlu" yaklaştığına işaret edildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA DA SESLENDİLER

Açıklamada, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına imkan sağlayacak yol haritasına ilişkin tutumun "ulusal sorumluluk bilinciyle" ortaya konulduğu belirtilerek, İsrail'in ihlallerini durdurmasının ve anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Hamas'ın açıklamasında, uluslararası topluma da İsrail'in anlaşmanın uygulanmasını geciktirmesine ve sahada yeni fiili durumlar oluşturmasına izin vermemeleri çağrısı yapıldı.

TÜRKİYE DAHİL 8 ÜLKEDEN İSRAİL'E KARŞI ORTAK BİLDİRİ: AÇIK İHLALDİR, KABUL EDİLEMEZ

Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısının ardından dün Ürdün, Cezayir, Irak, Katar, Suudi Arabistan, Tunus, Somali, Filistin, Mısır, Fas, Endonezya, Malezya, Türkiye, Pakistan ve Arap Birliği Genel Sekreterliği ortak açıklama yayımlamıştı.

8 ülkenin dışişleri bakanları tarafından yayımlanan ortak bildiride, İsrail'in özellikle sağlık tesislerini ve tıbbi altyapıyı hedef alması, sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırıları ve aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu sivil can kayıplarının sürmesi "uluslararası hukukun ağır ihlali" olarak nitelendirilmişti.