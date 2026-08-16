Beşiktaş'ta Necip Uysal'a duygusal veda: Hakkınızı helal edin - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Necip Uysal'a duygusal veda: Hakkınızı helal edin

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Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon sonunda futbolu bırakan Necip Uysal için Eyüpspor maçı öncesinde veda töreni düzenlendi. Siyah-beyazlı formadan başka bir forma giymeyen ve uzun yıllar takım kaptanlığı yapan Uysal, "Hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin" sözleriyle taraftarlara veda etti.

Profesyonel futbol kariyerinin tamamında yalnızca Beşiktaş forması giyen ve uzun süre takım kaptanlığı yapan Necip Uysal, geçtiğimiz sezon sonunda futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Beşiktaş'ta Necip Uysal'a duygusal veda: Hakkınızı helal edin

Geçen sezonun ortalarında kaptanlık görevi alınan ve sezonu takımdan ayrı bireysel çalışmalarla tamamlayan Necip Uysal için Eyüpspor karşılaşması öncesinde veda töreni düzenlendi.

Beşiktaş'ta Necip Uysal'a duygusal veda: Hakkınızı helal edin

FUTBOLCULAR KORİDOR OLUŞTURDU

Stadyumun skorbordlarında Necip Uysal için hazırlanan özel video gösterildi. Beşiktaşlı futbolcular, tecrübeli ismin sahaya çıkışı sırasında koridor oluşturdu. Takım kaptanı Orkun Kökçü, Necip Uysal'a çiçek verirken, Uysal daha sonra futbolcularla birlikte fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş'ta Necip Uysal'a duygusal veda: Hakkınızı helal edin

SERDAL ADALI'DAN 20 NUMARALI FORMA

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da törende Necip Uysal'a özel bir hediye verdi. Adalı, tecrübeli futbolcuya uzun yıllar taşıdığı 20 numaralı Beşiktaş formasının çerçevelenmiş halini takdim etti.

Beşiktaş'ta Necip Uysal'a duygusal veda: Hakkınızı helal edin

"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM, HAKKINIZI HELAL EDİN"

Sahaya eşi ve çocuklarıyla birlikte çıkan Necip Uysal, siyah-beyazlı taraftarlara seslendi. Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günümde, kötü günümde hep arkamdaydınız. Hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Necip Uysal'a duygusal veda: Hakkınızı helal edin

SON KEZ ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Necip Uysal, konuşmasının ardından Kuzey Kale Arkası Tribünü'nün önüne gitti. Beşiktaş'ın eski kaptanı, siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirerek veda törenini tamamladı.

Necip Uysal, Eyüpspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Necip Uysal'a duygusal veda: Hakkınızı helal edin - Son Dakika

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