Kara Kartal sezona 3 puanla başladı! Beşiktaş, Eyüpspor'u devirdi - Son Dakika
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Kara Kartal sezona 3 puanla başladı! Beşiktaş, Eyüpspor'u devirdi

Kara Kartal sezona 3 puanla başladı! Beşiktaş, Eyüpspor\'u devirdi
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Vaclav Cerny kaydetti. Konuk ekipte David da Costa, 68. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, 25. dakikada Cerny'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

Kara Kartal sezona 3 puanla başladı! Beşiktaş, Eyüpspor'u devirdi

EYÜPSPOR 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 68. dakikasında Eyüpspor'da David da Costa yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını gördü. Hakem, ikinci sarı kartın ardından Da Costa'ya kırmızı kart gösterdi ve Eyüpspor mücadeleye 10 kişi devam etti.

Kara Kartal sezona 3 puanla başladı! Beşiktaş, Eyüpspor'u devirdi

BEŞİKTAŞ SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI

Karşılaşmanın kalan dakikalarında skor değişmedi. Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başladı. Cerny ise attığı golle siyah-beyazlılara sezonun ilk galibiyetini getiren isim oldu.

GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Beşiktaş, lige 3 puanla başladı. Geçen sezon son anda ligde kalan Eyüpspor ise ilk maçında puanla tanışamadı. Beşiktaş, perşembe günü Kauno Zalgiris ile evinde oynadıktan sonra pazar akşamı Alanyaspor'a konuk olacak. Eyüpspor ise Gaziantep FK karşısında ilk puanlarını arayacak.

Trendyol Süper Lig, Eyüpspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kara Kartal sezona 3 puanla başladı! Beşiktaş, Eyüpspor'u devirdi - Son Dakika

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