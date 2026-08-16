Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TİCARET BAKANLIĞINDA ÇOK SAYIDA BÖLGE MÜDÜRÜNÜN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ticaret Bakanlığı bünyesinde çok sayıda bölge müdürünün görev yeri değiştirildi. Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Enver Kök, Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Alp Giray, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Alp Giray, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran ve Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Osman Göllüce atandı.

Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş ve Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Metin Gürbüz ise görevden alındı.

ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANLIĞINA DANIŞMA KURULU ÜYELERİ ATANDI

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu üyeliklerine de atamalar yapıldı. Kurul üyeleri arasında Metin Tarhan, Selahattin Özgündüz, Serdar Gazi Karababa, Timur Can Ulusoy, Davut Eskiocak, Eşref Doğan, Hacı Dursun Gümüşoğlu, Yahya Kalender, Alemdar Mustafa Yalçın, Hüseyin Uğurlu ve Muharrem Ercan yer aldı.

TTK’DA GENEL MÜDÜR YARDIMCILAR GÖREVDEN ALINDI

Yayımlanan bir diğer kararla Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Uncu ile Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Safa Topuz görevlerinden alındı.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep Bilgin Eraslan atandı.