Uçak yolcularına kötü haber! Kabin bagajı için ek ücret geliyor

Avustralyalı düşük maliyetli hava yolu şirketi Jetstar, kabin bagajı uygulamasında önemli bir değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle yolcular, yalnızca önlerindeki koltuğun altına sığabilecek küçük kişisel çantalarını ücretsiz olarak uçağa alabilecek.

Baş üstü bagaj dolaplarını kullanmak isteyen yolcular ise ek ücret ödeyecek.

ÜCRET 25 AVUSTRALYA DOLARINDAN BAŞLIYOR

Şirketin açıkladığı yeni tarifeye göre, üst bagaj dolabı kullanım ücreti kısa mesafeli uçuşlarda 25 Avustralya dolarından başlayacak. Bazı uluslararası hatlarda ise bu ücret 52 Avustralya dolarına kadar çıkabilecek.

Ek ücret ödeyen yolcular, öncelikli biniş hakkından da yararlanabilecek.

7 KİLOGRAM SINIRI KALDIRILIYOR

Jetstar, yeni uygulamayla birlikte mevcut 7 kilogramlık kabin bagajı sınırını da kaldıracağını duyurdu. Şirket, yolcuların bagajlarının uçağa biniş öncesinde rutin olarak tartılmayacağını açıkladı.

Ancak güvenlik gerekçesiyle, yolcuların baş üstü dolaplarına kendi başlarına yerleştirebilmeleri için bagajların 10 kilogramı aşmaması tavsiye edildi.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Jetstar, değişikliğin yolcular ve kabin ekibinden gelen geri bildirimler doğrultusunda hayata geçirildiğini belirtti. Şirket, kapıda bagaj tartılması ve üst bagaj dolaplarında yer bulunamamasının en sık dile getirilen şikayetler arasında yer aldığını ifade etti.

YOLCULAR İKİYE BÖLÜNDÜ

The Guardian'ın haberine göre, yeni uygulama yolcular arasında farklı tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar, düşük maliyetli hava yolu şirketlerinde birçok hizmetin zaten ücretli olduğunu belirterek kararı eleştirirken, bazı yolcular ise büyük valizlerin üst dolapları doldurması nedeniyle küçük çantalar için yer kalmadığını savunarak uygulamaya destek verdi.