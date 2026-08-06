Uçak yolcularına kötü haber! Kabin bagajı için ek ücret geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uçak yolcularına kötü haber! Kabin bagajı için ek ücret geliyor

Uçak yolcularına kötü haber! Kabin bagajı için ek ücret geliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralyalı hava yolu şirketi Jetstar, kabin bagajı politikasını değiştirerek üst bagaj dolabını kullanacak yolcular için ek ücret uygulaması başlattı. Yeni düzenlemeyle yalnızca küçük kişisel çantalar ücretsiz taşınabilecek, büyük el bagajları için ise 25 Avustralya dolarından başlayan ücret alınacak.

Avustralyalı düşük maliyetli hava yolu şirketi Jetstar, kabin bagajı uygulamasında önemli bir değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle yolcular, yalnızca önlerindeki koltuğun altına sığabilecek küçük kişisel çantalarını ücretsiz olarak uçağa alabilecek.

Baş üstü bagaj dolaplarını kullanmak isteyen yolcular ise ek ücret ödeyecek.

ÜCRET 25 AVUSTRALYA DOLARINDAN BAŞLIYOR

Şirketin açıkladığı yeni tarifeye göre, üst bagaj dolabı kullanım ücreti kısa mesafeli uçuşlarda 25 Avustralya dolarından başlayacak. Bazı uluslararası hatlarda ise bu ücret 52 Avustralya dolarına kadar çıkabilecek.

Ek ücret ödeyen yolcular, öncelikli biniş hakkından da yararlanabilecek.

7 KİLOGRAM SINIRI KALDIRILIYOR

Jetstar, yeni uygulamayla birlikte mevcut 7 kilogramlık kabin bagajı sınırını da kaldıracağını duyurdu. Şirket, yolcuların bagajlarının uçağa biniş öncesinde rutin olarak tartılmayacağını açıkladı.

Ancak güvenlik gerekçesiyle, yolcuların baş üstü dolaplarına kendi başlarına yerleştirebilmeleri için bagajların 10 kilogramı aşmaması tavsiye edildi.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Jetstar, değişikliğin yolcular ve kabin ekibinden gelen geri bildirimler doğrultusunda hayata geçirildiğini belirtti. Şirket, kapıda bagaj tartılması ve üst bagaj dolaplarında yer bulunamamasının en sık dile getirilen şikayetler arasında yer aldığını ifade etti.

YOLCULAR İKİYE BÖLÜNDÜ

The Guardian'ın haberine göre, yeni uygulama yolcular arasında farklı tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar, düşük maliyetli hava yolu şirketlerinde birçok hizmetin zaten ücretli olduğunu belirterek kararı eleştirirken, bazı yolcular ise büyük valizlerin üst dolapları doldurması nedeniyle küçük çantalar için yer kalmadığını savunarak uygulamaya destek verdi.

Avustralya, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Avustralya Uçak yolcularına kötü haber! Kabin bagajı için ek ücret geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kamil Toygar Kamil Toygar :
    Zam ve yeni gelir kapısı bulunacağı zaman Avrupa modeli maaşlara zamma gelince Afrika modeli 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu illerde yaşayanlar dikkat Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın Bu illerde yaşayanlar dikkat! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın
70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular Şoke eden Rahmi Koç iddiası 70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme Maaşlar artıyor, haklar genişliyor Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
Eskişehir’de akıl almaz olay: Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu Eskişehir'de akıl almaz olay: Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu
Kibariye kendini Türkan Şoray’a benzetti Kibariye kendini Türkan Şoray'a benzetti
Rihanna sevgilisiyle dans etti, adamın bakışları görüntüye damga vurdu Rihanna sevgilisiyle dans etti, adamın bakışları görüntüye damga vurdu
Salah’ın karnındaki izler merak konusu oldu Gerçek bambaşka çıktı Salah'ın karnındaki izler merak konusu oldu! Gerçek bambaşka çıktı
Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i vurdu En az 15 kişi hayatını kaybetti Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! En az 15 kişi hayatını kaybetti

07:09
Ece Seçkin konsere damga vurdu İddialı koreografisi dikkat çekti
Ece Seçkin konsere damga vurdu! İddialı koreografisi dikkat çekti
06:36
ABD’yi sarsan kriz Trump, Savunma Bakanı Hegseth’e hesap sordu
ABD'yi sarsan kriz! Trump, Savunma Bakanı Hegseth'e hesap sordu
06:12
Petro uyarmıştı Yemin töreni öncesi 420 kiloluk bomba bulundu
Petro uyarmıştı! Yemin töreni öncesi 420 kiloluk bomba bulundu
05:19
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor Tankerin yakınında art arda patlamalar
Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor! Tankerin yakınında art arda patlamalar
00:03
İzmir’in gözde tatil beldesi Alaçatı’da adım atacak yer kalmadı
İzmir'in gözde tatil beldesi Alaçatı'da adım atacak yer kalmadı
22:24
Fenomen dizinin 17 yaşındaki oyuncusunun babasından 10 yaş büyük partnerine suç duyurusu
Fenomen dizinin 17 yaşındaki oyuncusunun babasından 10 yaş büyük partnerine suç duyurusu
21:32
Bahçelievler’de 6 katlı bina çöktü
Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü
20:58
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2026 07:25:26. #7.12#
SON DAKİKA: Uçak yolcularına kötü haber! Kabin bagajı için ek ücret geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.