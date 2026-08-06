'Çerçeve Yasa'ya imza atmayan MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken paylaşım: Bir canım var... - Son Dakika
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'Çerçeve Yasa'ya imza atmayan MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken paylaşım: Bir canım var...

\'Çerçeve Yasa\'ya imza atmayan MHP\'li İzzet Ulvi Yönter\'den dikkat çeken paylaşım: Bir canım var...
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'Terörsüz Türkiye' sürecinin hukuki altyapısını oluşturması hedeflenen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk imzacısı olduğu çerçeve yasa teklifinde, MHP'li İzzet Ulvi Yönter'in imzasının bulunmaması dikkat çekti. Yönter'in teklifin Meclis'e sunulmasının ardından yaptığı paylaşım ise siyasi kulislerde merak uyandırdı. MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden mart ayında ayrılan Yönter, "Bir canım var; o da vatana, millete, devlete ve davama feda olsun…" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturması amacıyla hazırlanan çerçeve yasa teklifi, 360 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.

BAHÇELİ'NİN İLK İMZACISI OLDUĞU TEKLİFTE MHP'DEN FİRE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk imzacısı olduğu teklif, MHP grubunun tamamından destek alırken İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in imza listesinde yer almaması dikkat çekti.

Gazeteci Nergis Demirkaya'nın aktardığına göre, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmiş olmasına karşın partideki milletvekilliği görevi ve üyeliği devam eden İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter teklife imza atmadı.

YÖNTER'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Teklifin imza listesinde adının bulunmamasının ardından Yönter, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yönter mesajında, "Bir canım var; o da vatana, millete, devlete ve davama feda olsun…" ifadelerini kullandı.

MART AYINDA GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

İzzet Ulvi Yönter’in yasa teklifine imza vermemesi, 27 Mart tarihinde parti yönetiminden ayrılış sürecini yeniden gündeme taşıdı. Yönter, o dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerle istifasını duyurmuştu: "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim."

BAHÇELİ "AKADEMİK ÇALIŞMALAR İÇİN MÜSAADE İSTEDİ" DEMİŞTİ

Yönter’in istifasının ardından parti içinde bir kriz olduğu iddiaları konuşulurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuya açıklık getirmişti. Bahçeli, Yönter’in akademik çalışmalarına ağırlık vermek amacıyla kendisinden "müsaade istediğini" belirterek, istifa kararının arkasında herhangi bir kırgınlık veya küskünlük bulunmadığını vurgulamıştı.

Tüm bu geçmişe rağmen, MHP Lideri Bahçeli'nin ilk imzacısı olduğu ve büyük önem atfettiği çerçeve yasa teklifinde Yönter'in imzasının yer almaması siyasi kulislerde yeniden tartışma konusu oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi, İzzet Ulvi Yönter, Devlet Bahçeli, Politika, Türkiye, Siyaset, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika İzzet Ulvi Yönter 'Çerçeve Yasa'ya imza atmayan MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken paylaşım: Bir canım var... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • salih.081081@gmail.com [email protected]:
    Çerçeveyasaya ilk imzayı atan sayın DEVLET BAHÇELİ yi tebrik ederim.Türk milliyetçilerinin ulu çınarı. birkere daha ne kadar haklı olduğumu anladım 12 48 Yanıtla
    Taner Toraman Taner Toraman:
    Sen anlamışsın ama yanlış anlamışsın 29 3
    OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Mor soğan tüket beyne iyi geliyor, antibiyotik kaynağı beyindeki intihabı hemen kurutuyormuş 13 2
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Türkiyede kürt sorunu değil Türk sorunu vardir 40 6 Yanıtla
  • Erkan Kara Erkan Kara:
    Allah devlet bahçeli den razı olsun artık kan akmasın yabancı güçlerin oyununu bozdu Allah hayırlı ömürler versin inşallah ben bir Kürt olarak sayın cumhurbaşkanı sayın bahçeliden razıyım Allah da razı olsun 10 24 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    bu Ulvi görünce aklıma sinan ateş geliyor 27 1 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Herşey saraydaki koltuk için 27 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: 'Çerçeve Yasa'ya imza atmayan MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken paylaşım: Bir canım var... - Son Dakika
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