Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegas'taki konuşmasında Michigan Demokrat Parti Senato ön seçimini kazanan Mısır asıllı doktor Abdul El-Sayed'e açıkça küfür etti. Kamuoyu araştırmalarını eleştiren Trump, "Anketler dün gece yine yanıldı. Yahudilerden ve İsrail'den nefret eden biri için ezici bir zafer olacağını sanıyorlardı" dedi.

"O NEFRET DOLU BİR ADAM, İSRAİL’DEN NEFRET EDİYOR”

Sahnede üslubunu iyice sertleştiren Trump, El-Sayed'in antisemitik olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Birisi 'bu biraz sert' diyebilir. Hayır; o Yahudilerden nefret ediyor, İsrail'den nefret ediyor. Abdul El-Sayed... Sevimli bir beyefendi! Nefret dolu bir adam. Şimdi 'hayır, ben herkesi severim' diyerek dolaşıyor. Herkesi sevmiyor. Onu göreve getirin, ne sevdiğini göreceksiniz. İsrail'i sevmiyor, Yahudi insanları sevmiyor. Onlardan nefret ediyor."

CANLI YAYINDA AÇIKÇA KÜFÜR ETTİ

Konuşmasının devamında sınırları zorlayan Trump, El-Sayed için doğrudan küfürlü ifadeler kullandı. Sahnede "Abdul'ü izlerken tamamen b.k görüyorum (He's full of shit)" diyen Trump, Demokrat Parti’nin sosyalizmi bile atlayıp doğrudan komünizme kaydığını savundu.

EL-SAYED’DEN CEVAP: KIZLARIMIN GÜVENLİĞİ NEYSE YAHUDİLERİN GÜVENLİĞİ DE ODUR

Trump’ın küfürlü ve sert saldırısına yanıt veren Abdul El-Sayed ise zafer konuşmasında şu sözlerle birlik mesajı verdi: "Yahudi toplumunun güvenliğine olan taahhüdüm, kendi kızlarımın güvenliğine olan taahhüdümle aynıdır."