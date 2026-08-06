Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı! İşte taraftarlara mesajı

Trabzonspor yeni transferi Muhammed Salah, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki statta muhteşem bir törenle yaklaşık 30 bin taraftar önünde 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

PAPARA PARK'TA BÜYÜK COŞKU

"Allah Allah Allah, Muhammed Salah" sloganları eşliğinde Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ile birlikte taraftarının karşısına çıkan Mısırlı yıldız futbolcu, tribünlere tek tek dolaşarak taraftarları selamladı. Salah, üzerindeki 10 numaralı bordo-mavili forma ile taraftarın sevgi gösterilerine karşılık vermeye çalışırken, taraftara da 3'lü çektirdi.

''BENİM ADIMA İNANILMAZDI''

Ardından Başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte 2 yıllık sözleşmeye imza atan Mısırlı futbolcu, taraftara seslenerek "Merhaba, keşke Türkçe konuşabilseydim ama Türkçe konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim. Ben daha önce böyle bir şey, böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. Hem dün hem bugün inanılmaz bir sevgi gösterdiniz. Benim adıma da inanılmazdı. Hem kulüpteki herkese hem başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı inanılmaz mutluyum. Bir şeyler kazanmak için, bu kulüp için kupalar kazanmak için buradayım. Sizler için maçları oynamaya, antrenmanlara hazırlanmaya sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

RESMİ SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

Açıklamaların ardından Salah, kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninin ardından Doğan, günün anısına imza kalemini Salah'a verdi.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise ''Muhammed Salah, gerçek bir dünya yıldızı. İnşallah Trabzonspor'da da çok başarılı olacak. Niyetimiz, hem Avrupa'da hem de Türkiye'de gidebileceğimiz en iyi yere kadar gitmek. Muçi'ye teşekkür ederim. Kendiliğinden gelip formasını Muhammed Salah'a vermesi, bence çok önemli bir duruştu ve çok önemli bir göstergeydi. Daha önce de açıkladım. 2 oyuncu planlamamız vardı belki 3 fazlası değil. Çok iyi teklif gelirse olabilir. Onun dışında başka ayrılık olmayacak. Belki yeni aldığımız genç forveti kiralayabiliriz. Bu gelişimi için onu da alırken onunla konuştuk.''