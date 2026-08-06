14 ay sonra tahliye edilen Utku Caner Çaykara’yı cezaevi kapısında coşkulu kalabalık karşıladı - Son Dakika
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14 ay sonra tahliye edilen Utku Caner Çaykara’yı cezaevi kapısında coşkulu kalabalık karşıladı

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Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında Mayıs 2025’te tutuklanan ve 14 aydır cezaevinde bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında mahkemeden tahliye kararı çıktı. Saat 21.30 sıralarında Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden salıverilen Çaykara’yı, cezaevi kapısında ailesi, partililer ve belediye çalışanlarından oluşan coşkulu bir kalabalık karşıladı. Çaykara kalabalığı görünce duygusal anlar yaşadı.

Mayıs 2025'te yürütülen Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında mahkemeden tahliye kararı çıktı. Yaklaşık 14 aydır parmaklıklar arkasında bulunan Çaykara, saat 21.30 sıralarında Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden serbest bırakıldı.

CEZAEVİ KAPISINDA KALABALIK KARŞILAMA 

Cezaevi çıkışında Utku Caner Çaykara’yı ailesi, partililer, belediye çalışanları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı. 

Tahliye anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, cezaevi önünü dolduran kalabalığın alkışlar ve sloganlar eşliğinde büyük coşku yaşadığı, Çaykara'nın yakınlarının ise gözyaşlarına hakim olamayarak duygusal anlar geçirdiği görüldü.

TAHLİYE KARARINI TELEVİZYONDAN ÖĞRENMİŞ 

Kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa kısa bir konuşma yapan Utku Caner Çaykara, cezaevi sürecine ve geride bıraktığı isimlere değindi:

"14 ay oldu ailemizden, sevdiklerimizden ve Avcılar'dan uzak kaldık. Biz de tahliye kararını televizyondan öğrendik. Ardımızda başkanlarımızı, yardımcılarımızı bıraktık. En kısa zamanda onların da ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Yargılanma süreci devam ediyor. Bu süreçte yanımızda olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Önce ailelerimizin yanına gidelim, sonrasında açıklamalar yaparız."

YARGILAMASI TUTUKSUZ DEVAM EDECEK 

Yaklaşık 14 aylık tutukluluk süresinin ardından özgürlüğüne ve ailesine kavuşan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın, dosya kapsamındaki yargılanmasına tutuksuz olarak devam edilecek.

Belediye Başkanlığı, Utku Caner Çaykara, İhsan Aktaş, Marmara, Cezaevi, Avcılar, Son Dakika

Son Dakika Avcılar 14 ay sonra tahliye edilen Utku Caner Çaykara’yı cezaevi kapısında coşkulu kalabalık karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Haan Haan:
    ülkede suçluyu coşkuyla karşılamak moda oldu 19 22 Yanıtla
    Yunus Durak Yunus Durak:
    Suçlu olduğunu hangi ara karar verdin. Mahkeme aşaması bitmedi ki, mahkemede karar çıkmadıkça kimseye suçlu diyemezsin, ya mahkeme sonunda aklanırsa 15 14
    Deniz Demir Deniz Demir:
    Sizden olmayan herkes suçlu nasıl bir egoist beyin var sizlerde 13 14
  • Türkiye Türklerindir Türk Türkiye Türklerindir Türk:
    Neyin coşkusu bu ?... 19 11 Yanıtla
    stanciu george stanciu george:
    para akmaya devam edecek onun coşkusu 1 1
  • Şevket YILMAZ Şevket YILMAZ:
    Ülkede dağdan inenler bile coşkuyla karşılanıyor kaldı ki adam suçsuz yere 14 ay yatmış bunun hesabını ver sen ilk önce !!! 9 15 Yanıtla
    Suat genç Suat genç:
    çıkması yattığı süre dikkate alınarak kanunlarda tutuksuz yargılama gerektiriyor. Masum ilan edilmedi... 2 5
  • Burhan Asker Burhan Asker:
    mesajlarımı yayınlayın son dakika hayırdır 2 3 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    her suçun bir cezası var kimse suçsuz demesin çekmiş cezasını 2 1 Yanıtla
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