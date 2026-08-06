14 ay sonra tahliye edilen Utku Caner Çaykara’yı cezaevi kapısında coşkulu kalabalık karşıladı

Mayıs 2025'te yürütülen Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında mahkemeden tahliye kararı çıktı. Yaklaşık 14 aydır parmaklıklar arkasında bulunan Çaykara, saat 21.30 sıralarında Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden serbest bırakıldı.

CEZAEVİ KAPISINDA KALABALIK KARŞILAMA

Cezaevi çıkışında Utku Caner Çaykara’yı ailesi, partililer, belediye çalışanları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Tahliye anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, cezaevi önünü dolduran kalabalığın alkışlar ve sloganlar eşliğinde büyük coşku yaşadığı, Çaykara'nın yakınlarının ise gözyaşlarına hakim olamayarak duygusal anlar geçirdiği görüldü.

TAHLİYE KARARINI TELEVİZYONDAN ÖĞRENMİŞ

Kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa kısa bir konuşma yapan Utku Caner Çaykara, cezaevi sürecine ve geride bıraktığı isimlere değindi:

"14 ay oldu ailemizden, sevdiklerimizden ve Avcılar'dan uzak kaldık. Biz de tahliye kararını televizyondan öğrendik. Ardımızda başkanlarımızı, yardımcılarımızı bıraktık. En kısa zamanda onların da ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Yargılanma süreci devam ediyor. Bu süreçte yanımızda olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Önce ailelerimizin yanına gidelim, sonrasında açıklamalar yaparız."

YARGILAMASI TUTUKSUZ DEVAM EDECEK

Yaklaşık 14 aylık tutukluluk süresinin ardından özgürlüğüne ve ailesine kavuşan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın, dosya kapsamındaki yargılanmasına tutuksuz olarak devam edilecek.