9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi - Son Dakika
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9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi

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Sosyal medya fenomeni Özlem Öz, 5. hamileliğinin son günlerinde paylaştığı video ile takipçilerini endişelendirdi ve sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına yol açtı. Eşi Dr. Tayyar Taylan Öz ile lüks yaşantılarını ve günlük hayatlarını paylaştıkları kanallarında sıkça gündem olan Özlem Öz, karnı burnunda şekilde evinin merdivenlerinden kayarak inmesiyle sosyal medyanın hedefine oturdu.

Sosyal medya dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Özlem Öz, 5. çocuğuna hamileliğinin son haftalarında paylaştığı riskli video nedeniyle eleştirilerin odağı oldu.

Eşi Dr. Tayyar Taylan Öz ile birlikte lüks yaşam tarzları, geniş aile yaşantıları ve yüksek bütçeli sosyal medya içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine sahip olan fenomen, son paylaşımında adeta yürekleri ağza getirdi. Doğuma sayılı günler kala çekilen videoda, Özlem Öz’ün evindeki mermer merdivenlerden basamak basamak kayarak ve sürünerek alt kata indiği görüldü. Videonun devamında "Özlem hanım evden kaçtı arkadaşlar" notu eşliğinde hızlıca kapıya doğru koştuğu anlar yer aldı.

9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi

"HEMŞİRE OLMASINA RAĞMEN BU RİSKİ NASIL ALIR?" 

Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunu olan ve asıl mesleği hemşirelik olan Özlem Öz’ün bu görüntülerine sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi. Hamileliğin 9. ayında yapılan bu tarz sarsıntılı hareketlerin erken doğumu tetikleyebileceği, plasenta ayrılmasına veya düşme riskine yol açabileceğini belirten takipçiler, paylaşımın altına binlerce eleştirel yorum yağdırdı. 

Kullanıcılar, "Tıklanma ve etkileşim uğruna hem kendi sağlığını hem de bebeğin hayatını riske atıyorsun" diyerek fenomene tepkilerini dile getirdi.

9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi

GEÇMİŞTE MALİ SORUŞTURMALARLA GÜNDEME GELMİŞTİ 

1989 doğumlu olan ve sosyal medya içerik üreticiliğinin yanı sıra eşiyle birlikte güzellik ve e-ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren Özlem Lina Öz, 2023 yılında Türkiye gündemini sarsan fenomenlere yönelik kara para ve mali suç soruşturmalarında da yer almıştı. Çift hakkında o dönem adli süreçler başlatılmış ve mal varlıklarına ilişkin adımlar atılmıştı.

9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi

Beşinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Öz'ün, mesleki geçmişine rağmen böyle bir içerik çekmesi tartışmaları büyütürken, video kısa sürede binlerce paylaşım ve yorum alarak viral oldu.

9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi

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Son Dakika Sosyal Medya 9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mutlu Deveci Mutlu Deveci:
    Bunları ve benzerlerini gündeme getirmeyin artık.şımarık hareketler görmek istemiyoruz 8 0 Yanıtla
  • Ömer Göğalp Ömer Göğalp:
    merdivenler den ince de ceylan gibi sekiyo ama saçma sapan şovlar boş işler 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Akdağ Mehmet Akdağ:
    BU GÖRÜNTÜLERDEN KİME NE, NE HABER DEĞERİ VAR 2 0 Yanıtla
  • Naci Tastan Naci Tastan:
    Ne yapacağını şaşırmış bu tipler, sapıtmışlar 1 0 Yanıtla
  • Rıdvan Sülek Rıdvan Sülek:
    BUNUDA HABER YAPIYORLARYA PES 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi - Son Dakika
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