Suriye’nin başkenti Şam'da minibüste patlama: 2 ölü, 13 yaralı

Suriye’nin başkenti Şam kırsalında yer alan Ceramana Mahallesi’nde bir yolcu minibüsünde patlama meydana geldi.

2 ÖLÜ, 13 YARALI

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Adli Tıp ekiplerinin, prosedürlere uygun şekilde olay yerindeki ceset parçaları üzerinde çalışma yürüttüğü kaydedildi.

EL YAPIMI PATLAYICI İNFİLAK ETTİ

Güvenlik kaynakları, patlamanın minibüs içerisine yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, yerel kaynaklar güvenlik güçlerinin saldırganın kimliğine ilişkin ilk ipucuna ulaştığını iddia etti