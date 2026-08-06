Suriye’nin başkenti Şam'da minibüste patlama: 2 ölü, 13 yaralı - Son Dakika
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Suriye’nin başkenti Şam'da minibüste patlama: 2 ölü, 13 yaralı

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Suriye’nin başkenti Şam kırsalındaki Ceramana Mahallesi’nde bir yolcu minibüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı açıklandı.

Suriye’nin başkenti Şam kırsalında yer alan Ceramana Mahallesi’nde bir yolcu minibüsünde patlama meydana geldi. 

2 ÖLÜ, 13 YARALI

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Adli Tıp ekiplerinin, prosedürlere uygun şekilde olay yerindeki ceset parçaları üzerinde çalışma yürüttüğü kaydedildi.

EL YAPIMI PATLAYICI İNFİLAK ETTİ

Güvenlik kaynakları, patlamanın minibüs içerisine yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, yerel kaynaklar güvenlik güçlerinin saldırganın kimliğine ilişkin ilk ipucuna ulaştığını iddia etti

Suriye, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Suriye Suriye’nin başkenti Şam'da minibüste patlama: 2 ölü, 13 yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Görünmeyen güç İngilizler başa getirdiği şara bu kadar olur 14 2 Yanıtla
  • Y T Y T:
    mossad işleri. kesinlikle cevap verilmeli. 2 7 Yanıtla
    yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Odöt varmı 0 0
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Güzel haber ohhh 0 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ne bekliyordunuz DEAS ordusundsn 0 0 Yanıtla
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