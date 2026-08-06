Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen kazanmasını bildi - Son Dakika
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Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen kazanmasını bildi

Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen kazanmasını bildi
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 yendi. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Hradec Kralove ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Malsovicka Arena'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 1-0 kazandı. 

ÜST DİREĞE ÇARPAN TOP KORNERE GİTTİ

10. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasında soldan hareketlenen İlhan Fakılı'nın içeri çevirdiği topa savunma ters bir vuruş yaptı. Üst direğe çarpan top kornere çıktı.

BİR KEZ DAHA TOP DİREKTEN DÖNDÜ

42. dakikada ceza yayı üzerinde arkası kaleye dönük pozisyonda topu alan Oh'un dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen kazanmasını bildi

EMİRHAN'DAN KRİTİK MÜDAHALE

44. dakikada Hradec Kralove gole yaklaştı. Sağ taraftan gelişen atakta içeri çevrilen topa soldan ceza alanına giren Horak'ın vuruşunda, kaleci Nübel'i geçen meşin yuvarlağa Emirhan Topçu çizgi üzerinde müdahale ederek golü engelledi.

CERNY ÇOK NET KAÇIRDI

48. dakikada ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Orkun sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci topu çıkardı. Ardından kale sahası içi sağ çaprazından Cerny vurdu, top yan ağlarda kaldı. 

Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen kazanmasını bildi

NUBEL'DEN ÜST ÜSTE KURTARIŞLAR

70 dakikada gelişen Hradec Kralove hücumunda sol kanattan ceza sahasına açılan ortada arka tarafta Abdullahi Umar'ın şutunu Nübel çıkardı. Ceza yayından çekilen şuta da bir kez daha Nübel müdahale etti ve kornere gönderdi.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

71. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Ouattra, Abdullahi Umar'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

BEŞİKTAŞ SEMİH İLE ÖNE GEÇTİ

Beşiktaş, 80. dakikada öne geçti. Savunma arkasına sarkan Ndidi sağ kanattan ortayı yaptı, savunmadan seken top kaleci Zadrazil'i geçti. Kale sahasında bulunan Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda top ağlara gitti.

Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen kazanmasını bildi

KARA KARTAL İSTANBUL'A AVANTAJLI DÖNDÜ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazanarak avantajı cebine koydu. Rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Çek Cumhuriyeti, İstanbul, Beşiktaş, Ağustos, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen kazanmasını bildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen kazanmasını bildi - Son Dakika
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