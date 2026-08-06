MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu - Son Dakika
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MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan 8 maddelik bildiride, 'Terörsüz Türkiye' sürecine yönelik tam kararlılık vurgusu yapılırken, FETÖ tehlikesine de dikkat çekildi. Bildiride, 'Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine ulaşma yolu' tarihi bir merhale olarak nitelendirildi. FETÖ'ye yönelik mücadelenin ise aralıksız süreceğinin altı çizildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü. Toplantının ardından yayımlanan 8 maddelik MGK bildirisinde, terörle mücadele, bölgesel güvenlik, dış politika ve uluslararası gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmeler yer aldı.

1. TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

MGK'da, başta PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğine yönelik tehditlere karşı yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlar değerlendirildi. Kurul üyelerine operasyonların son durumu hakkında bilgi sunuldu.

MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu

2. 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' VE 'TERÖRSÜZ BÖLGE' HEDEFİ

Bildiride, "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların önemli bir aşamaya ulaştığı belirtilerek, güvenlik, istikrar ve refahı kalıcı hale getirecek yeni adımların ele alındığı ifade edildi.

3. FETÖ İLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında yapılan değerlendirmelerde, FETÖ ile mücadelenin aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu

4. NATO ZİRVESİ DEĞERLENDİRİLDİ

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi ele alınırken, Türkiye'nin ittifak içerisindeki yapıcı rolünü sürdürdüğü ve sahip olduğu imkân ve kabiliyetleri müttefikleriyle paylaşmaya devam edeceği belirtildi.

5. İRAN-ABD GERİLİMİ İÇİN MÜZAKERE ÇAĞRISI

MGK bildirisinde, İran ile ABD arasında yaşanan gerilimin bölgesel güvenlik ve küresel ticaret açısından oluşturduğu risklere dikkat çekildi. Taraflara güç kullanımından kaçınılması ve kalıcı barış için müzakere sürecine dönülmesi çağrısı yapıldı.

MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu

6. RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA GERİLİMİN AZALTILMASI İSTENDİ

Kurulda, Rusya-Ukrayna Savaşı da değerlendirildi. Açıklamada, Karadeniz ve Hazar Havzası'nın yeni çatışma alanlarına dönüşmemesi gerektiği belirtilerek taraflara gerilimi düşürecek somut adımlar atma çağrısında bulunuldu.

7. SURİYE VE IRAK İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Bildiride, Türkiye'nin Suriye ve Irak ile geliştirdiği çok boyutlu iş birliğinin bölgesel güvenlik, huzur ve refah açısından önem taşıdığı ifade edildi. Türkiye'nin bölgesel dayanışmayı güçlendirecek girişimlere destek vermeyi sürdüreceği kaydedildi.

MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu

8. GAZZE VE MESCİD-İ AKSA MESAJI

MGK'da Gazze'deki son gelişmeler de gündeme geldi. Bildiride, ateşkes sürecine rağmen İsrail'in ihlallerini sürdürdüğü belirtilirken, Filistin topraklarındaki yerleşimci saldırılarının ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekânlara yönelik eylemlerin endişe verici olduğu ifade edildi. Uluslararası topluma, bu gelişmeler karşısında açık ve kararlı bir tutum sergileme çağrısı yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Mgk, Son Dakika

Son Dakika Güncel MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • yüksel altun yüksel altun:
    ekonomi 24 1 Yanıtla
  • vakkas0101@icloud.com [email protected]:
    Ekonomiden kimse bahsetmiyor şuan Türkiye’nin en büyük sorunu Ekonomi 19 1 Yanıtla
    Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    onun derdi o mu? adamın milyar doları var.. Kusurla geldi ama şimdi ülke satın alacak parası var 2 0
  • Hayri İzmir Hayri İzmir:
    Bu Milli Güvenlik Kurulu iç siyaset için değil ..Ayrıca Şam Artık bizim kontrolümüzde Şam 103 sene önce bizim toprağımız dı tıpkı Irak Suriye Lübnan Ürdün Filistin Libya gibi az tarih okuyun ..Şam Türkiye’nin güvenlik kilididir ..Az vizyonlu olun Tarih okuyun 3 13 Yanıtla
    yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Senin vizyonunuiskim 19 0
    Yunus Durak Yunus Durak:
    Oğlum sen bu kafa ile şimdiye kadar uzaya gitmeliydin, nasıl kaldın dünyada. Sen tarihi biraz gerçek alemde oku, hayal aleminde okursan böyle uçarsın 16 1
  • Hayri İzmir Hayri İzmir:
    Bu Milli Güvenlik Kurulu İç siyaset yeri değil ..Sen dahil herkesi korumak için yapılıyor ..Görmek isteyene elbette 0 11 Yanıtla
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SON DAKİKA: MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu - Son Dakika
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