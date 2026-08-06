Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan\'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi. Duran, Erdoğan'ın, ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Suudi Arabistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

ÜÇLÜ ZİRVE GERÇEKLEŞECEK

Söz konusu gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın, yarın Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştireceğini belirtti.

İletişim Başkanı Duran, Erdoğan'ın, ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Duran'ın açıklaması şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek

Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Bin Selman, Burhanettin Duran, Suudi Arabistan, Pakistan, Son Dakika

Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • kilinctahsin@gmail.com [email protected]:
    dünya lideri masallahh 11 51 Yanıtla
    yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Sihimin lideri 36 8
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Gitsin ve birdaha gelmesin 32 8 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Git bir daha gelme 26 8 Yanıtla
    Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    bu halk 20 kusur senenin intikamını nasıl alacak sonra? 14 6
  • v6bw9dw46m v6bw9dw46m:
    para dilenmeye gidiyor dünya lideri puhahaha 18 3 Yanıtla
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