Italiano'dan galibiyetin şifresi: Oyuna forvet aldım çünkü... - Son Dakika
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Italiano'dan galibiyetin şifresi: Oyuna forvet aldım çünkü...

Italiano\'dan galibiyetin şifresi: Oyuna forvet aldım çünkü...
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italino, 1-0 kazandıkları Hradec Kralove maçının ardından görüşlerini aktardı. Italiano, oyuncu değişiklikleri ile ilgili "Oh'un yanına bir arkadaşa ihtiyacı olduğunu düşündüm. Oyuna forvet aldım çünkü kontratak yakalamak istedim. Sadece savunma isteseydim daha da gömülecektik ve işimiz zorlaşacaktı. Cesur olduk ve bunun da karşılığını alarak kazandık." dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

''BU YÜZDEN ACI ÇEKTİK''

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "Bugünkü galibiyetten dolayı çok mutluyum. Avrupa'da kolay maç olmadığını gördük. Avrupa'da her deplasman ve her rakip zordur, bugün bunu gördük. Çok önemli bir galibiyet aldık. İkinci maçı da çalışmamız lazım. İyi yaptığımız şeyler de vardı ama bazı hatalar da yaptığımızı söyleyebilirim. 10 kişi kalmak kötü oldu. Bu yüzden çok acı çektik. Bu takımın çok büyük potansiyeli var. Daha ileri gidebilir. İkinci maça hazırlanmamız, kazanmamız ve tur atlamamız gerekiyor." dedi.

''DAHA BİTMİŞ BİR ŞEY YOK''

Eksik oynamanın zor olduğunu vurgulayan Italiano, "10 kişi savunmak çok zordur. Bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bugün zor bir işi başardık. Takımın 10 kişi kalmasını istemem. Bu, çok zor bir şey. Geçen maç Rashica, bu maç Semih yedekten girip gol attı. Bu, takımın nasıl bir ruhla oynadığını gösteren bir şey. Bu yüzden çok mutluyum. Daha bitmiş bir şey yok. Bu maçın ikinci ayağı da var. Semih gol attığı için çok mutluyum. Oynamayan bir atak oyuncusu gol attığında mutlu oluyorum. Çünkü onların gole ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

''OYUNA FORVET ALDIM ÇÜNKÜ...''

İlk yarıda rakibe çok top vermediklerini söyleyen 48 yaşındaki teknik adam, 10 kişi kaldıktan sonra çift forvete dönülmesiyle ilgili olarak da "Oh'un yanına bir arkadaşa ihtiyacı olduğunu düşündüm. Oyuna forvet aldım çünkü kontratak yakalamak istedim. Sadece savunma isteseydim daha da gömülecektik ve işimiz zorlaşacaktı. Cesur olduk ve bunun da karşılığını alarak kazandık." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Italiano, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Italiano'dan galibiyetin şifresi: Oyuna forvet aldım çünkü... - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Uzun Mustafa Uzun:
    Çok mu zor, aldığın kararlar. Beşiktaş severler bilir ki Semih iyi bir oyuncu maça girerse golünü atar. Düz mantık.. 2 1 Yanıtla
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