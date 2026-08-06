Park halindeki araca çarpıp yan yattı! Gazetecilere verdiği yanıt pes dedirtti - Son Dakika
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Park halindeki araca çarpıp yan yattı! Gazetecilere verdiği yanıt pes dedirtti

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Bursa'da 2.34 promil alkollü olduğu belirlenen kadın sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araca çarparak yan yattı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, gazetecilerin sorularına verdiği "Sanane" yanıtı ve polisle yaşadığı diyalogla dikkat çekerken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bursa'da 2.34 promil alkollü olduğu belirlenen kadın sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün gazetecilere verdiği "Sanane" yanıtı ve polisle yaşadığı diyalog dikkat çekti.

PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPIP YAN YATTI

Kaza, Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Bağlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yatarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Park halindeki araca çarpıp yan yattı! Gazetecilere verdiği yanıt pes dedirtti

Kazada yara almadan kurtulan kadın sürücüye yapılan alkol kontrolünde 2.34 promil alkollü olduğu belirlendi.

Park halindeki araca çarpıp yan yattı! Gazetecilere verdiği yanıt pes dedirtti

"SANANE" CEVABI DİKKAT ÇEKTİ

Kazanın ardından rahat tavırlar sergileyen ve gülümseyen kadın sürücü, gazetecilerin "Kaza nasıl oldu?" sorusuna "Sanane" diyerek karşılık verdi.

Park halindeki araca çarpıp yan yattı! Gazetecilere verdiği yanıt pes dedirtti

Bir süre sonra yan yatan otomobilin içerisindeki cep telefonunu almak isteyen sürücüye polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. Israrını sürdüren sürücüye bir polis memuru, "Burada köy yanmış, siz neyin derdindesiniz?" sözleriyle tepki gösterdi.

ARAÇ SAHİBİNE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Olay yerine gelen ve park halindeki hasarlı aracını inceleyen araç sahibine de sert çıkan kadın sürücü, "Ne dik dik bakıyorsun. Bir sorunun varsa gel." ifadelerini kullandı.

Park halindeki araca çarpıp yan yattı! Gazetecilere verdiği yanıt pes dedirtti

EHLİYETİNE EL KONULDU

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yan yatan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Park halindeki araçta maddi hasar meydana geldi.

Kadın sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki araca çarpıp yan yattı! Gazetecilere verdiği yanıt pes dedirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halindeki araca çarpıp yan yattı! Gazetecilere verdiği yanıt pes dedirtti - Son Dakika
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