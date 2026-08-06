Adıyaman'da Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı

Adıyaman\'da Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Adıyaman'da komşusunun silahlı saldırısında 45 yaşındaki Nedim Özbey hayatını kaybetti, 5 yaşında çocuk yaralandı.

Adıyaman'da komşusunun silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti, saldırı sırasında bina önünde bulunan 5 yaşındaki bir çocuk da yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Esentepe Mahallesi Gazeteciler Sitesi'nde Nedim Özbey (45) isimli kişi, kimliği henüz tespit edilemeyen ve aynı binada oturduğu öğrenilen komşusunun silahlı saldırısına uğradı. Av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Nedim Özbey ile bina önünde bulunan 5 yaşındaki S.A.E. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Nedim Özbey, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Komşusuna silahlı saldırı düzenleyerek öldüren ve bir çocuğu da yaralayan kimliği belirsiz şahsın olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Çocuk, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika

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