Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi - Son Dakika
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Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi

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Mayıs 2025’te Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında mahkeme tarafından tahliye kararı verildi. 14 ay cezaevinde kalan Çaykara'nın serbest bırakıldığını avukatı Tuğçe Duygu Köksal duyurdu. Köksal yaptığı açıklamada, "Müvekkilimiz Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi, 14 ay sonunda bugün özgürlüğüne, ailesine ve sevdiklerine kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Mayıs 2025'ten bu yana tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, 14 aylık tutukluluk sürecinin ardından tahliye edildi. Kararı Çaykara'nın avukatı Tuğçe Duygu Köksal kamuoyuna duyurdu.

14 AY SONRA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞUYOR

Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında Mayıs 2025’te tutuklanan ve yaklaşık 1 yıl 2 aydır cezaevinde bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında mahkeme tahliye kararı verdi.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Tahliye kararını Çaykara'nın avukatı Tuğçe Duygu Köksal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Köksal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Müvekkilimiz Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi, 14 ay sonunda bugün özgürlüğüne, ailesine ve sevdiklerine kavuşacak."

TUTUKLULUĞU DEVAM EDEN İSİMLER 

Mahkemenin gerçekleştirdiği tutukluluk incelemesinde, Utku Caner Çaykara ile birlikte Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında da tahliye kararı verildi. Dosyada yer alan diğer sanıklar Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka, Oya Tekin ve Rıza Akpolat'ın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

MAHKEME HEYETİNDEN "ÖLÇÜLÜLÜK" GEREKÇESİ

Oy birliğiyle alınan tahliye kararı mahkeme heyeti tarafından şu gerekçeyle tutanağa geçirildi:

"Sanıklar Özcan Zenger ve Utku Caner Çaykara'nın tutuklulukta geçirdikleri süre, her ne kadar hüküm aşamasına gelinmiş ise de, sürecin mahkememizden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı uzamış olması, sanıklar ve müdafilerinin sağlık durumlarına ilişkin dilekçe sundukları ve duruşmalara yansıyan sağlık durumları itibariyle bu aşamada tutuklu olmalarının ölçülü olmayacağı değerlendirilmekle başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse ayrı ayrı serbest bırakılmalarına karar verilmiştir."

KARAR DURUŞMASI 24 AĞUSTOS'TA 

Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında tutuklu yargılanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkındaki dosyanın karar duruşması 24 Ağustos’ta görülecek. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Çaykara hakkında iki ayrı suçtan beraat, bir suçtan ise cezalandırılma talep etmişti.

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Son Dakika Güncel Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Atılan çamurun vebalını kim verecek, kim attı bu çamuru, atanın yanınamı kalacak? 21 6 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    ee neden tutukladiniz ? 16 6 Yanıtla
  • Yiğidin Harmanolduğu yer Yiğidin Harmanolduğu yer:
    Suçsuzsa adam, bırakırlar. 9 5 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Siyasi olan bir davada nasıl tahliye olabiliyor ????? 7 7 Yanıtla
    ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Çünkü makamdan etmek için tahliye olsa da koltuk gitti 14 3
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Tahliye ile beraat arasındaki farkı anlamayan zihniyete ne anlatsan boş 4 4 Yanıtla
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