Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba, Egeşehir soruşturmasında tutuklandı - Son Dakika
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Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba, Egeşehir soruşturmasında tutuklandı

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba, Egeşehir soruşturmasında tutuklandı
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Hakkında 'zincirleme şekilde rüşvet almak' suçlamasıyla fezleke düzenlenen Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir’e yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

YENİ PARTİLİ AĞBABA'NIN AĞABEYİ İLE BAĞLANTILI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile bağlantıları olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tespitler üzerine Diyarbakır ve Malatya'da Hür Ağbaba ve bir şüpheli daha gözaltına alındı. Adliyede savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Hür Ağbaba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba, Egeşehir soruşturmasında tutuklandı
Hür Ağbaba

SORUŞTURMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik geçtiğimiz mayıs ayında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'örgüte üye olma' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamaları kapsamında soruşturma yürüttü.

Soruşturma kapsamında Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle birlikte katıldığı ileri sürülen bir inşaat firmasıyla ticari ilişkisi incelemeye alındı. İddialara göre; söz konusu firmanın Örnekköy 3'üncü ve 4'üncü Etap Kooperatif projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından yapı denetim süreçlerinin Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü, böylece aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında bu durumun 'çıkar ilişkisi' ve 'usulsüz denetim mekanizması' yönünden değerlendirildiği öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci, bir inşaat firmasının yetkilisi Salih Eren, yine bir inşaat firmasının yetkilisi Muzafer Özpolat ile dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VELİ AĞBABA'YA FEZLEKE

Öte yandan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında da "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla fezlekeye düzenlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasetçinin dokunulmazlığının kaldırılmasının istendiğini bildirmişti.

 Fezlekede; Veli Ağbaba'nın hem Muhittin Böcek'ten maddi menfaat sağladığı hem de Çankaya Belediyesi'nde nüfuzunu kullanarak ihale şartnamesine aykırı şekilde ihalenin kendi istediği şirkete verilmesini sağladığı iddialarına yer verildi.

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Son Dakika Güncel Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba, Egeşehir soruşturmasında tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Deniz Aslan Deniz Aslan:
    Adalet bakanı akpliler hariç herkesi içeri atıyor ahahha 4 10 Yanıtla
  • Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti:
    Sıra veliye de gelecek. 7 3 Yanıtla
  • 400190 400190:
    Yan koğuşa veli öbür yana Ali Mahir 6 2 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Kemal abin sevinir 2 3 Yanıtla
  • Diyego Can Diyego Can:
    misilleme başladı 2 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba, Egeşehir soruşturmasında tutuklandı - Son Dakika
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