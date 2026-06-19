Aydın\'da Sahte Gıda Operasyonu: 3.5 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Aydın'da sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında polis ekiplerince Efeler ve Kuyucak ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan etiketsiz gıda ürünleri ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Mayıs ile 9, 11 ve 17 Haziran 2026 tarihlerinde Efeler ve Kuyucak ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan 5 bin 25 litre etiketsiz tağşiş zeytinyağı, 51 kilogram etiketsiz bal ve 825 kilogram etiketsiz kuru incir ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili 4 şahıs hakkında 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı. Şüphelilere toplam 680 bin TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve tüketicilerin mağdur edilmesinin önlenmesine yönelik denetim ve operasyonların aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN