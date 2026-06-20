CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba\'nın danışmanı Özlem Akyılmaz\'ın savunması ortaya çıktı

İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın savcılık ve emniyette verdiği ifadeler ile MASAK raporlarında yer alan para transferleri soruşturma dosyasına girdi. Dosyada, çeşitli para hareketlerine ilişkin tarafların farklı beyanları dikkat çekti.

Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporlarında belirtilen para hareketlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Akyılmaz, hesabına gelen paraların Malatya'daki depremzede öğrenciler için burs amacıyla gönderildiğini öne sürdü.

"TANIMIYORUM" DEDİĞİ KİŞİLERLE İLGİLİ İDDİALAR

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren gazeteci Evrim Ataman, Seferihisar'daki İyonya Konakları projesine ilişkin süreçte alınan paranın 500 bin TL'lik bölümünü, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın yönlendirmesiyle Özlem Akyılmaz'ın hesabına gönderdiğini iddia etti.

Özlem Akyılmaz ise ifadesinde Evrim Ataman'ı, müteahhit Sönmez Budak'ı ve İbrahim Gökhan Pehlivan'ı tanımadığını beyan etti. Akyılmaz, hesabına gelen 500 bin TL'nin depremzede öğrenciler için gönderilen burs desteği kapsamında olduğunu öne sürdü.

500 BİN TL'NİN TRANSFER SÜRECİ

Dosyada yer alan MASAK kayıtlarına göre, Özlem Akyılmaz'ın hesabına gönderilen 500 bin TL'nin yaklaşık 1,5 saat sonra CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın hesabına aktarıldığı tespit edildi.

Akyılmaz ifadesinde, Veli Ağbaba'nın bazı bankacılık işlemlerini kendi telefonundan gerçekleştirdiğini, öğrenciler için yapılan ödemelerde limit sorunu yaşanması nedeniyle transfer işleminin bu şekilde yapıldığını savundu. Paranın daha sonra öğrencilere ulaştırıldığını ileri sürdü.

NERMİN GÜNAY'IN İFADESİ DOSYADA

MASAK kayıtlarında, görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay tarafından da Özlem Akyılmaz'ın hesabına 500 bin TL gönderildiği bilgisine yer verildi.

Özlem Akyılmaz, bu paranın da depremzede öğrencilere yönelik burs desteği kapsamında gönderildiğini ifade etti. Ancak soruşturma dosyasına giren Nermin Günay'ın ifadesinde, söz konusu paranın seçim çalışmaları, araç kiralama ve seçim ofisi giderlerinde kullanılmak üzere gönderildiği belirtildi.

Dosyada yer alan bu iki farklı beyanın da soruşturma kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.

TELEFON ŞİFRESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Soruşturma kapsamında dijital materyaller üzerinde de inceleme yürütülüyor. Özlem Akyılmaz, cep telefonunun şifresini paylaşmama gerekçesi olarak Veli Ağbaba'nın sosyal medya hesaplarını yönetmesini ve cihazda kendisine ait özel fotoğrafların bulunmasını gösterdi.

Söz konusu telefonun soruşturma kapsamında incelenmesiyle ilgili süreç devam ediyor.

AVUKATINDAN SAVUNMA

Özlem Akyılmaz'ın avukatı Murat Aydın ise müvekkilinin kamu görevlisi statüsünde olmadığını savundu. Aydın ayrıca dosyada yer alan para transferlerinin banka kayıtları üzerinden gerçekleştirilmiş olmasına dikkat çekerek iddialara itiraz etti.

Soruşturma kapsamında MASAK raporları, ifade tutanakları, banka hareketleri ve dijital materyaller üzerindeki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.