Karaçi'de Camide Kaza: 2 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika
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Karaçi'de Camide Kaza: 2 Ölü, 30 Yaralı

21.06.2026 23:46
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Pakistan'ın Karaçi kentinde bir araç camiye dalarak 2 kişinin ölümüne, 30 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Pakistan’ın Sindh eyaletindeki Karaçi kentinde kontrolden çıkan ve freni tutmayan bir araç, dini bir toplantının düzenlendiği camiye daldı.

2 ÖLÜ, 30 YARALI

Bölgede büyük paniğe neden olan olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen yetkililer inceleme başlatırken, sürücü gözaltına alındı ve araca el konuldu.

KAZA ANI KAMERADA

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Pakistan, Karaçi, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaçi'de Camide Kaza: 2 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaçi'de Camide Kaza: 2 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika
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