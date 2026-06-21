Karaçi'de Camide Kaza: 2 Ölü, 30 Yaralı

Pakistan’ın Sindh eyaletindeki Karaçi kentinde kontrolden çıkan ve freni tutmayan bir araç, dini bir toplantının düzenlendiği camiye daldı.

2 ÖLÜ, 30 YARALI

Bölgede büyük paniğe neden olan olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen yetkililer inceleme başlatırken, sürücü gözaltına alındı ve araca el konuldu.

KAZA ANI KAMERADA

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.