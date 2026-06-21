Pakistan’ın Sindh eyaletindeki Karaçi kentinde kontrolden çıkan ve freni tutmayan bir araç, dini bir toplantının düzenlendiği camiye daldı.
Bölgede büyük paniğe neden olan olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen yetkililer inceleme başlatırken, sürücü gözaltına alındı ve araca el konuldu.
Olaya ilişkin soruşturma sürerken, kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Karaçi'de Camide Kaza: 2 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?