Beypazarı'nda Yağmur İçin Şükür Duası - Son Dakika
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Beypazarı'nda Yağmur İçin Şükür Duası

21.06.2026 18:55
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Dağşeyhler Mahallesi'nde yağışlar için düzenlenen şükür duası programı gerçekleştirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Dağşeyhler Mahallesi'nde yağışlardan dolayı şükür duası yapıldı.

Son aylarda Ankara genelinde yağışların artması dolayısıyla Beypazarı ilçesi Dağşeyhler Mahallesi sakinleri tarafından şükür duası programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim, kaside ve ilahiler okunan programda vatandaşlar manevi atmosferi hep birlikte yaşadı. Muhtar Bayram Uysal, "Her sene düzenlediğimiz şükür duasını bu sene de vatandaşların katılımıyla gerçekleştirdik" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beypazarı'nda Yağmur İçin Şükür Duası - Son Dakika

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