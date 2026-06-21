Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Dağşeyhler Mahallesi'nde yağışlardan dolayı şükür duası yapıldı.
Son aylarda Ankara genelinde yağışların artması dolayısıyla Beypazarı ilçesi Dağşeyhler Mahallesi sakinleri tarafından şükür duası programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim, kaside ve ilahiler okunan programda vatandaşlar manevi atmosferi hep birlikte yaşadı. Muhtar Bayram Uysal, "Her sene düzenlediğimiz şükür duasını bu sene de vatandaşların katılımıyla gerçekleştirdik" dedi. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Beypazarı'nda Yağmur İçin Şükür Duası - Son Dakika
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