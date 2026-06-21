Genç kadın, erkeklere kendisiyle evlenmeleri için tek bir sebep sundu - Son Dakika
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Genç kadın, erkeklere kendisiyle evlenmeleri için tek bir sebep sundu

21.06.2026 23:40
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Son dönemde artan düğün ve evlilik maliyetleri genç çiftlerin en çok konuştuğu konular arasında yer alırken, sosyal medyada paylaşılan bir video dikkat çekti. Kamera karşısına geçen genç bir kadının "Düğün istemem, altın istemem, ev istemem, araba istemem" sözleri kısa sürede viral oldu. Evlilik için maddi beklentileri esprili bir dille eleştiren paylaşım, kullanıcılar arasında hem eğlenceli yorumlara hem de tartışmalara neden oldu.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve kısa sürede binlerce beğeni alan bir video, evlilik hazırlığı yapan gençlerin ekonomik olarak oldukça zorlandığı şu günlerde izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.

ERKEKLERİN KENDİSİYLE EVLENMESİ İÇİN TEK BİR SEBEP SUNDU

Kamera karşısına geçen genç bir kadın, erkeklerin kendisiyle evlenmesi için aslında "tek bir sebep" olduğunu iddia ederek söze başladı. Günümüz evliliklerinin önündeki en büyük finansal engelleri oluşturan 4 radikal maddeyi peş peşe sıralayan kadın, “Düğün istemem, altın istemem, ev istemem, araba istemem” dedi.

Genç kadın, videonun sonunda ise, "Yemin ederim bak, kocam olsun yeter, nefes alsın yeter. Rabbim sizi yaratmış, sizi vermiş. Ben sizden başka ne isterim" diyerek, niyetinin sadece bir yuva kurmak olduğunu ifade etti.

"MASRAFSIZ EVLİLİK" VAADİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Genç kadının tebessüm ettiren bu çıkışı, videonun altındaki yorumlarda erkek ve kadın kullanıcılar arasında eğlenceli bir kutuplaşma ve tartışma ortamı yarattı. Videonun gerçek bir evlilik çağrısından ziyade, günümüzdeki yüksek evlilik maliyetlerine ve toplumsal beklentilere yönelik zekice kurgulanmış mizahi bir eleştiri olduğunu belirten kullanıcılar, paylaşımı kısa sürede günün en çok konuşulanları arasına taşıdı.

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları, "İşte aranılan, müze kapısında sergilenmesi gereken o ideal eş adayı!", "Bu devirde böyle bir teklif ancak rüyalarda olur, kesin altında ters köşe bir şaka var!" gibi yorumlarda bulundu. 

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Evlilik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Evlilik Genç kadın, erkeklere kendisiyle evlenmeleri için tek bir sebep sundu - Son Dakika

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