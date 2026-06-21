Filenin Sultanları, Çin\'i de devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2’nci haftasının 4’üncü ve son karşılaşmasında Çin’i Ankara’da 3-2 mağlup etti.

FİLENİN SULTANLARI YİNE KAZANDI VE 4'TE 4 YAPTI

Karşılaşmada; 1’inci set 25-21, 2’nci set 26-28, 3’üncü set 23-25, 4’üncü set 25-16, 5’inci set ise 15-12 sona erdi. Diğer yandan Filenin Sultanları, Ankara etabında çıktığı 4 maçın (Belçika,Fransa,Almanya,Çin) 4’ünü de kazanma başarısı gösterdi ve bu etapta toplamda 10 puan topladı.

SIRADAKİ ETAP JAPONYA

Milli takım, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftası maçları için Japonya’ya gidecek ve ilk maçına 8 Temmuz 2026’da Polonya karşısında çıkacak.