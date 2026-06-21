Filenin Sultanları, Çin\'i de devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2’nci haftasının 4’üncü ve son karşılaşmasında Çin’i Ankara’da 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmada; 1’inci set 25-21, 2’nci set 26-28, 3’üncü set 23-25, 4’üncü set 25-16, 5’inci set ise 15-12 sona erdi. Diğer yandan Filenin Sultanları, Ankara etabında çıktığı 4 maçın (Belçika,Fransa,Almanya,Çin) 4’ünü de kazanma başarısı gösterdi ve bu etapta toplamda 10 puan topladı.
Milli takım, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftası maçları için Japonya’ya gidecek ve ilk maçına 8 Temmuz 2026’da Polonya karşısında çıkacak.
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