Benzin istasyonunda dehşet: Son hızla daldı, ezdiği yaralıyı çuval gibi yere fırlattı

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da akıllara durgunluk veren ve izleyenlerin kanını donduran bir olay yaşandı. Bir akaryakıt istasyonunda görev yapan işçiler, feci bir kazanın ve ardından yaşanan skandal anların kurbanı oldu. Son hızla istasyona dalan bir otomobil 3 çalışanı birden ezerken, kazaya neden olan sürücünün yaralıya yönelik tavrı ise infial yarattı.

İSTASYON ÇALIŞANLARI HAYATLARININ ŞOKUNU YAŞADI

Olay, başkent Tegucigalpa’daki bir benzin istasyonunda meydana geldi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, istasyondaki pompa görevlilerinin kendi aralarında ayakta sohbet ettiği görüldü. Tam o esnada, kontrolden çıkan gri renkli bir otomobil, inanılmaz bir hızla çalışanların bulunduğu alana daldı.

Ne olduğunu anlayamayan 3 talihsiz işçi, hızla gelen aracın altında kalarak metrelerce savruldu ve yakıt pompasının yıkılan gövdesinin altında kaldı.

YARALIYI KALDIRMAYA ÇALIŞIP SERTÇE YERE ATTI

Feci kazanın hemen ardından araçtan inen sürücü, çevredekilerin panik içinde yardıma koştuğu esnada akılalmaz bir hamle yaptı. Ağır yaralı halde yerde yatan ve acı çeken istasyon çalışanlarından birini kollarından tutarak ayağa kaldırmaya çalışan vicdansız sürücü, bilinci yerinde olmayan yaralıyı taşıyamayınca sert bir şekilde beton zemine fırlattı. Sürücünün yaralıya adeta bir "çuval" gibi davranması, çevredeki vatandaşların da büyük tepkisini çekti.

3 İŞÇİ HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

İstasyonda büyük paniğe yol açan kazanın ardından olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, vücutlarında çok sayıda kırık ve ağır travma oluşan 3 istasyon çalışanı ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenilirken, dehşet saçan sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.