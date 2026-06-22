"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı - Son Dakika
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"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı

22.06.2026 14:05
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Kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan isimli bir şahsın AVM'de denetim yapıyormuş gibi görüntülenmesinin ardından hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık, Aydoğan hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında soruşturma başlattı.

Kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan isimli bir şahsın AVM'de gerçekleştirdiği sözde denetim görüntüleri gündem oldu. Görüntülerin ardından Aydoğan hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan soruşturma başlatıldı.

AVM'DE "DENETİM" YAPTI

Kendini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan'ın bir alışveriş merkezinde yaptığı ziyaretin görüntüleri tartışma yarattı.

Görüntülerde Aydoğan'ın yanında üniformalı kişilerle birlikte AVM içerisinde dolaştığı, çeşitli iş yerlerine girerek incelemelerde bulunduğu ve esnafla görüştüğü görüldü. Bazı anlarda işletmeleri kontrol ettiği izlenimi veren görüntüler dikkat çekti.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Ortaya çıkan görüntülerin ardından Aydoğan hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, herhangi bir resmi yetkisi bulunmayan bir kişinin kamu görevlisi gibi hareket ettiği iddiaları üzerine yürütüldüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

AVM'de çekilen görüntülerde Aydoğan'ın mağazaları gezdiği, çeşitli alanlarda incelemelerde bulunduğu ve yanında bulunan kişilerle birlikte hareket ettiği anlar yer aldı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Ferhat Aydoğan, 3. Sayfa, Aydoğan, Kamu, Son Dakika

Son Dakika alışveriş merkezi 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' deyip AVM denetlemeye kalktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yusuf Develi Yusuf Develi:
    Çok anlıyormuş gibi bakınıyor bide aw 5 0 Yanıtla
  • r5jtgp8pjy r5jtgp8pjy:
    Eee, ÇoOokKk film izlersen öyle olur’etkisinden çıkamaSınnn !?!?!? 3 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Kültürden bilimden sanattan yoksun bi toplumuz mafya vurucu kırıcı tiplere sempati duyan bi toplum yazık 2 0 Yanıtla
  • İbrahim İlhan İbrahim İlhan:
    Selami neredesin 2 0 Yanıtla
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